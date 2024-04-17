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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم فعالية لتسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية

بوابة الوفد الإلكترونية

ينظم المجلس القومي للمرأة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، فعالية خاصة بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) ، وذلك غدا الخميس 18  إبريل الجاري، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والمصممين و الفنانين والاعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات . 

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يأتى ذلك في إطار ختام المشروع الرائد "الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات في مصر - قطاع حرفة التلّي في سوهاج –مصر " والذي ينفذه المجلس بالشراكة مع المنظمة ، والذي يستهدف السيدات العاملات في حرفة التللى بجزيرة شندويل – محافظة سوهاج .  

 

الاستفادة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة المنتج

 

ويتم التركيز على الاستفادة من الملكية الفكرية لتعزيز قيمة المنتج وقدرته التنافسية ونفاذه إلى الأسواق ،و لتمكين رائدات الأعمال في محافظة سوهاج من الانتفاع بالملكية الفكرية وتيسير مشاركتهن في الأسواق الوطنية والدولية.

 

 وسيصاحب الاحتفالية عرض أزياء متميز لأزياء التلّي بالتعاون مع الشريك التعليمي للعرض - الجامعة البريطانية بمصر- كلية الفن والتصميم  ، وسيقوم بإخراج  العرض الدكتورة ايمان عفيفي "خبيرة الاتيكيت وعروض الأزياء".

الجريدة الورقية