القومي للمرأة ينظم ندوات إرشادية حول التثقيف المالي للسيدات بالفيوم

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، عدد من الندوات الإرشادية للسيدات بقرى ومراكز المحافظة، حول التثقيف المالي وبرامج ريادة الأعمال، ضمن برنامج تمكين المرأة المصرية.

يأتي هذا في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى السيدات والفتيات بقرى الجمهورية.

خلال ذلك عقد فرع المجلس القومي للمرأة محاضرتين نظمها مكتب شكاوى فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وذلك بقرى العتامنة والجعافرة التابعتين لمركز اطسا ضمن قرى حياة كريمه، وبلغ أجمالي الحضور عدد 140 سيده لتناول برنامج التثقيف استكمالا لدور المجلس القومي للمرأة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك تحت إشراف الدكتورة هايدي سمير مقرر مناوب الفرع.

دورات تدريبية للسيدات حول ريادة الأعمال بالفيوم

خلال ذلك عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، سلسلة تدريبات ريادة الأعمال ضمن التدريبات التي ينظمها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية، وذلك بقرى مركز الفيوم ضمن قرى حياة كريمة، وتناول المحاضرين برنامج ريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديا، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات التثقيف المالي من خلال دورة تدريبية تم تنفيذها بقرية منشأة بني عتمان التابعة لمركز سنورس، وذلك بحضور سيدات وفتيات القرية والقرى المجاورة لها.

كما تضمنت الدورات أيضا تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية، و كيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، وكيفية إعداد ميزانية شهرية وترشيد استخدامها.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة يستهدف من خلال برنامجي التثقيف المالي والرقمي وريادة الأعمال الوصول الى مليون سيدة خلال 3 سنوات، ويعمل المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة و التدخل التوعوي والثقافي.

ومن جانبها أكدت مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن البرنامج يتضمن تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، وكيفية إعداد ميزانية شهرية وترشيد استخدامها، وكيفية إستخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين، وإنشاء مشروعات صغيرة بين مجموعات من السيدات وإمدادهن بأفكار للمشروعات صديقة للبيئة، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية والجهات المعنية.