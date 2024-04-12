القومي للمرأة يختتم دورة تدريبية حول "المساواة بين الجنسين" 

اختتم المجلس القومي للمرأة الدورة التدريبية حول "المساواة بين الجنسين" بفندق توليب النرجس بمحافظة القاهرة، والتى استهدفت العاملات والعاملين بالفندق، وذلك في إطار مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر ، واستمرت على مدار يومين.

تحدثت صفاء حبيب مديرة المشروع عن أهمية تغيير النمط الفكري عن المرأة داخل قطاع السياحة، مؤكدة أنه يتحقق بتشجيع المتدربين على التفكير بشكل مختلف.

فيما استعرضت شيماء نعيم المدير العام للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس دور المجلس وأهداف المشروع وأنشطته التي تستهدف العاملين والعاملات بقطاع السياحة لتحقيق بيئة عمل آمنة.

وعرضت سماح حلمي خبير المشروع المفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين والأدوار الاجتماعية، ومفاهيم التمكين والمساواة بين الجنسين في مجال العمل، كما ألقت الضوء علي كيفية تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع السياحي.

وعرض مارك صموئيل استشاري التدريب والقيادة بشركة ويل سبرينج للتنمية المجتمعية مفهوم و مستويات القيادة ومبادئ التعرف على القيادة الشمولية.

كما ألقي مايكل أيوب الخبير التنموي ومدير شركة ويل سبرينج للخدمة المجتمعية محاضرة عن مفهوم الثقافة المؤسسية وخصائصها الداعمة لتمكين النساء.

واستعرض ممثلوا مكتب شكاوي المرأة بالمجلس مفهوم العنف ضد المرأة، وأنواعه، وآليات التصدي له وطرق الإبلاغ ومسار الإحالة.

واختتمت الدورة التدريبية بتوزيع شهادات التكريم علي العاملات والعاملين بالفندق بحضور فريق عمل المشروع.



