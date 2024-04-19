وزير الرياضة يوجه بالاطمئنان على حالة لاعب المقاولون العرب بعد فقدانه للوعي أثناء مباراة بالدوري

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا للرياضيين، بالاطمئنان علي حالة اللاعب لؤي وائل لاعب نادي المقاولون العرب، بعد فقدان كامل للوعي، وبلع لسانه خلال مباراة بلدية المحلة اليوم.



وقال صبحي: " نتابع الحالة مع مسئولي نادي المقاولون العرب بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على اللاعب والتأكيد على توفير أى مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب".



وبعد اتصالات ومتابعة اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، تبين إستقرار حالة اللاعب مع وضعه تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة.