"ضربني فطعنته في صدره".. اعترافات المتهمة بقتل بوجي| تحقيقات

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على بائعة الجرجير، المتهمة بإنهاء حياة شاب يدعى “خالد محمد” وشهرته "بوجي"، بمنطقة الطالبية، في مشاجرة نشبت بينهما على أولوية ركوب التوك التوك.

ومثلت المتهمة "هند. ج"، شهرتها “هند جرجير”، 30 عاما، أمام جهات التحقيق، وأدلت باعترافات تفصيلية عما اقترفته يداها، وإراقة دماء الشاب "خالد بوجي" 23 سنة، في ثالث أيام العيد.

خالد بوجي الضحية

وحصل الوفد على صورة من نص التحقيقات، واعترافات هند جرجير، إلى نص اعترافات المتهمة:

ما طبيعة الخلاف بينك والمتهم؟

أنا وقفت التوك توك، والمجني عليه خالد وصديقه، جريوا ركبوا على طول، وشتموني بأمي، وأنا ردتله الشتيمة.

ومتى بدأ الخلاف؟

الخناقة كانت الساعة 10 صباحا قبل صلاة ظهر الجمعة الموافق ثالث أيام العيد، في شارع العروبة.

وما الذي آل إليه الخلاف؟

ضربني في رجلي، وأنا قلعت الشبشب عشان أضربه، فأخذه مني وضربني بيه رأسي، وأنا كنت بصوت عشان استنجد بالناس.

وما هو رد فعلك تجاه ذلك؟

أنا جريت على فرشة الخضاربتاعتي، وجبت سكينة اللي بقطع بيها الخضار، وهو طلع مطوه، وكنا بنهوش بعض بالأسلحة البيضاء، ورحت طعنته في صدره وجريت.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وظروفها وملابساتها لبيان قصد المتهمة من ارتكاب الواقعة وبيان عما إذا كانت السلاح المضبوط، بحوزة المتهمة، هو المستخدم في إحداث إصابة الضحية.

إنهاء حياة خالد بوجي

كما أمرت إرسال حرز السلاح إلى الطبيب الشرعي القائم بمناظرة جثمان المتوفي، والمسؤول عن إجراء الصفة التشريحية عليه، والتصريح بالدفن .

وجدد قاضي المعراضات حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.