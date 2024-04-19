أسعار الدولار بالبنوك أمام الجنيه اليوم الجمعة

ننشر سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 19-4-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 48.28 للشراء، 48.38 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 48.26 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

48.26 جنيه للشراء.

48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

ملتزمون بسعر صرف مرن

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، إن بلاده ملتزمة بالحفاظ على سعر صرف مرن لضمان توافر العملة الأجنبية، وهو شرط رئيسي في برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي.

وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض بشكل حاد في السادس من مارس بعد أن أبقت سعرها ثابتا أمام الدولار لنحو عام. وأدى تثبيت سعر صرف الجنيه عند أعلى من قيمته إلى نقص حاد في العملات الأجنبية وتباطؤ الواردات الحيوية بما في ذلك مدخلات التصنيع والسلع الاستهلاكية.

وكان تخفيض العملة جزءا من برنامج دعم تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بعد أسبوعين من إعلان مصر عن صفقة استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من جانب الإمارات. وقال صندوق النقد إن صرف شرائح التمويل سيكون مرتبطا باستدامة مرونة سعر الصرف.

وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي إن مصر عازمة الآن على الحفاظ على مرونة سعر صرف عملتها.

وتابع "مهما كان السعر، فهو أمر ستحدده السوق. وسواء أكان عادلا أم لا، فلن يتم تحديده إلا من خلال السوق وديناميكيات السوق".