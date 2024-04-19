القصة الكاملة للساعات الأخيرة في إيران وعملية إسرائيل فوق أصفهان

قال "مصدر مطلع" لقناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الجمعة، إنه لم يقع أي هجوم من الخارج على مدن إيرانية بما في ذلك أصفهان التي جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بها في وقت سابق اليوم، لاعتراض ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" للأنباء، فإنه عقب سماع دوي انفجار شديد نسبيًا شرق مدينة أصفهان، قال القائد العسكري الكبير للجيش في محافظة أصفهان العميد ميهن دوست إن هذا "الصوت كان ناتجًا عن إطلاق الدفاعات الجوية النار في أصفهان على أجسام مشبوهة ولم يلحق أي الضرر".

وقال تلفزيون "برس تي في" إنه تم إسقاط بعض المسيّرات من نوع "كواد كوبتر" قرب مدينة أصفهان". كما نقل إعلام رسمي عن قائد إيراني كبير القول إن الضجيج الذي سُمع في أصفهان خلال الليل سببه استهداف الدفاعات الجوية لجسم مشتبه به.

لا هجوم من خارج البلاد

من جهته، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم وقوع أي هجوم صاروخي خارجي على البلاد، فيما أفاد إعلام أميركي بأن إسرائيل أعلمت واشنطن مسبقا بأنها ستشن هجوما على إيران.

بالمقابل، أبلغت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل هي من شن الهجوم على إيران اليوم الجمعة، لكنها لن تعلن مسؤوليتها عنه "لأسباب استراتيجية". ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن المسؤولين الذين لم تكشف عن هوياتهم القول "العين بالعين والسن بالسن. لقد ردت إسرائيل على من هاجمها".

وقالت الصحيفة إن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى، ولم يكن بمسيرات أو صواريخ أرض جو. ويأتي ذلك على خلاف ما أشارت إليه وسائل إعلام إيرانية من أن الدفاعات الجوية دمرت ثلاث طائرات مسيرة صغيرة في أصفهان بوسط البلاد.

وقال مصدر إسرائيلي لـ"جيروزاليم بوست": استهدفنا قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان"، مشيراً إلى أن القاعدة المستهدفة في أصفهان خرجت منها مسيرات هاجمت إسرائيل. وأضاف المصدر الإسرائيلي للصحيفة بأن "الرسالة لإيران كانت واضحة وبإمكاننا ضرب مواقعهم النووية". وأضاف أن "هجومنا على أصفهان يوضح أن مواقع إيران النووية في خطر". وأضاف بالقول: "هاجمنا 9 أهداف في قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني".

أسباب استراتيجية

وقالت المصادر إن إسرائيل لن تتبنى الهجوم الذي قالت إيران إنه نُفذ بثلاث مسيّرات على مدينة أصفهان وذلك لأسباب استراتيجية. هذا وأفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من ممثلياتها بالخارج عدم التعليق على ما حدث في إيران.

ونقلت شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر قريبة من الملف وعن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالضربة. وقال المسؤول الأميركي "لم نوافق على الرد"، وفق "سي إن إن".

وفيما نسبت شبكة "سي إن إن" لمسؤول أميركي تأكيده شن إسرائيل ضربة داخل إيران، لكنه أشار إلى أنها لم تستهدف موقعا نوويا، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية سلامة المنشآت النووية في أصفهان، وقالت إنها "آمنة بالكامل".

وذكرت "برس تي في" من جهتها أن الوضع في أصفهان بإيران طبيعي ولم يحدث أي انفجار على الأرض، فيما أشارت قناة العالم الإيرانية عن تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غربي المدينة.

أجسام مشبوهة

وتحدثت مصادر عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتعامل مع جسم يشتبه أنه طائرة مسيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "إرنا" بعدم وقوع "أضرار كبيرة" في إيران، بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان، فجر الجمعة.

وقالت الوكالة "التقارير تُشير إلى عدم وجود أضرار بالغة أو انفجارات كبيرة ناجمة عن تأثير أيّ تهديد جوّي".

واستؤنفت الرحلات الجوية صباح الجمعة في مطارَي طهران بعد تعليقها عقب التقارير التي أفادت بوقوع انفجارات في إيران، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.

عودة حركة الطيران

وأعيد تسيير الرحلات من مطارَي الإمام الخميني الدولي ومهرآباد، بحسب "إرنا" التي أشارت إلى أنه يتوقع وصول رحلة إلى طهران من روما كانت قد حُولت إلى أنقرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، توعد إسرائيل برد إيراني فوري وعلى أقصى مستوى إذا قامت إسرائيل باستهداف أي مصالح إيرانية.

ونقلت "سي إن إن" عن الوزير الإيراني قوله إن الهجوم الإيراني كان تحذيرا لإسرائيل وإيصال رسالة بأن طهران تمتلك القدرة على الرد، لكنها لا تسعى لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة. كما قال عبد اللهيان إن إيران لن تستهدف القواعد ولا المصالح الأميركية في المنطقة.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.