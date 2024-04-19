رمضان السيد: قلق من إمكانية تعطل الVAR في مباراة مازيمبي

عبر رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن استيائه من وجود بعض المضايقات لبعثة النادي الأهلي في الكونغو قبل مواجهة مازيمبي، مضيفا أن الكاف لابد أن يكون له دور في تنظيم المباريات، مشيرا إلى أن فريق مازيمبي ينتهج بعض الاساليب "غير الرياضية" في المواجهات.

أضاف رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أشعر بالقلق بالفعل من إمكانية تعطل تقنية الفيديو في لقاء الأهلي ومازيمبي، ولابد أن تقوم البعثة بالوصول مبكرًا إلى ملعب اللقاء، خصوصا أن الجمهور سيحاول تخويف لاعبي الفريق الأحمر، ولهم سوابق كثيرة في هذا الأمر، ولذلك أطالب الكاف بضرورة أن يكون له دورًا واضحًا من أجل حماية جميع الفرق".

وتابع: "مواجهة مازيمبي هي أكبر عقبة في طريق الأهلي، خصوصا على ملعبه الترتان، وانتهاج اساليب غير رياضية، ولو صعد الفريق الأحمر سيكون لديه فرص كبيرة في الاحتفاظ باللقب، ولابد أن يكون هناك ردًا واضحًا في الملعب حال تعطل الـvar والذي سيكون بمثابة جريمة كبيرة".

وأشار: "الأندية المصرية لا تلجأ إلى نفس أساليب بعض فرق إفريقيا، ودائمًا كنا نستقبل جميع الفرق بشكل جيد، نحن نمتلك مبادئ واخلاقيات وكرم ضيافة كبير لأي نادٍ يأتي إلى مصر".