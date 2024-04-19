إيران: تدمير ثلاث مسيرات في سماء أصفهان

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني تدمير ثلاث مسيرات في سماء أصفهان، نافيًا عقد اجتماع طاريء لمجلس الأمن القومي، وذلك وفقا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية".

بينما أفادت وكالة ‏رويترز نقلًا عن مسؤولين بأن إسرائيل أخبرت واشنطن بالهجوم قبل تنفيذه، موضحة أن الانفجار بأصفهان سببه تفعيل الدفاع الجوي.

يذكر أنه قد شهد فجر اليوم وقوع انفجار قرب مطار مدينة أصفهان الإيرانية، حيث تعرضت مناطق في ايران، إلى هجوم بالمسيرات.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إنه وقع انفجارات قوية قرب أصفهان ولكن لم تتعرض المنشآت النووية بالبلاد لأي ضرر، وأعلنت السلطات الإيرانية عن تعليق الرحلات الجوية فوق مدن أصفهان وشيراز وطهران.