أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 أبريل

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، بقيمة 10 جنيهات في سعر الجرام الواحد ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3260 جنيها بعد تسجيل مستويات 3250 ختام تعاملات أمس مع استمرار تذبذب حركة الذهب عالميا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3726 جنيها.

عيار 21 يسجل 3260 جنيها.

عيار 18 يسجل 2794 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

الجنيه الذهب 26080 جنيها.

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7%، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي يوم الجمعة الماضية عند 2431 دولار للأونصة، ويكون الذهب قد سجل ارتفاع منذ بداية شهر ابريل بنسبة 6.2%.

الارتفاع الأخير في أسعار الذهب الفوري يأتي مدفوعًا إلى حد كبير بتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد أن هاجمت إيران الكيان الصهيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع. وذكرت تقارير إعلامية أن رد الكيان الصهيوني على الغارة كان وشيكًا.

وأدت المخاوف من سيناريو توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الذهب، الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن تقليدي بسبب استقرار أسعاره النسبي، خاصة في أوقات الاضطرابات العالمية.

استطاع سعر الذهب الارتفاع يوم أمس على الرغم من صدور بيانات مبيعات التجزئة عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع أعلى من المتوقع في شهر مارس، الأمر الذي يدل على استمرار مستويات الإنفاق من قبل القطاع العائلي الأمريكي وهو ناتج عن استمرار معدلات التوظيف وارتفاع معدلات الأجور.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2374.97 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الجمعة الماضية، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2389.70 دولار.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "حقيقة أن لدينا الكثير من عدم اليقين على الجبهة الجيوسياسية يدعم الاتجاه الصعودي الذي لا يزال سائدا في الذهب".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستتخذ قراراتها الخاصة بشأن كيفية الدفاع عن نفسها، في الوقت الذي ناشدت فيه دول غربية ضبط النفس في الرد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع.