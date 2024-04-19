تفاصيل إقرار "ولي الأمر" للقبول في المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل إقرار ولي الأمر كشرط للتقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 ولمدة 15 يومًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ولي الأمر يجب عليه التوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد في المدارس المصرية اليابانية، وجميع اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله لاستمارة التقدم الإلكترونية.

موافقات ضرورية للقبول في المدارس المصرية اليابانية

وفى حال رفض ولي الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالي، وسوف يشمل هذه الإقرار ما يلي:

موافقة ولي الأمر على تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بجميع أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مها.

موافقة ولي الأمر على قائمة اللوائح الداخلية للمدرسة شاملة الكود الأخلاقى والكود السلوكي وكود الزى المدرسى وكود المظهر العام للطلاب؛ حفاظًا على منظومة العمل بالمدارس وفلسفة أنشطة التوكاتسو.

موافقة ولي الأمر على تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة فى هذا الشأن.

موافقة ولي الأمر على سداد مقدم المصروفات والمصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمنى المحدد لذلك، وفي حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسميًا علمًا بأنه توجد أكثر من منظومة لتسهيل سداد المصروفات لدى المدرسة لولى الأمر اختيار ما يناسبه منها.

نبذة عن المدارس المصرية اليابانية

تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو”، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

ولفتت المدارس المصرية اليابانية إلى أنه من ثم خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء.

ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدارس المصرية اليابانية.

وتهدف المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق نموذج التعليم الياباني من الأنشطة التعليمية والذي يُعرف باسم "توكاتسو"، والذي يهدف إلى التنمية الشاملة للطالب من خلال بناء شخصية سوية في السلوكيات، المهارات، القيم، والاتجاهات.

