الخميس 18 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

طلبات فوق الكثافة ممنوعة في المدارس المصرية اليابانية 2024

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منع طلبات فوق الكثافة في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025. 

قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024

شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه لا يتم القبول في المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري 171 لسنة 2019.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنهة لا يتم تطبيق أي استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية وفق القواعد المعمول وبها والقرار الوزاري المنظم للقبول والكود الياباني لمنظومة العمل بالمدارس المصرية اليابانية. 

فتح باب التقديم في المصرية اليابانية 2024 

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا منذ يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 ويستمر لمدة 15 يومًا. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم قبول أية طلبات للتقديم في المدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة بأي وسيلة أخرى غير  البوابة الإلكترونية للمدارس. 

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه لا يتم قبول أي طلبات للتحويل لمدرسة يابانية أخرى بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة وقيد التلميذ بها وفى حال التقدم بطلب يتم رفضه بشكل نهائي. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأنه يحق لولى الأمر التقدم على أي مدرسة أخرى بعد نهاية العام الأول من القيد بمدرسة مصرية يابانية على منصة التقدم فى حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المتقدم إليها. 

قواعد احتساب السن في المدارس المصرية اليابانية 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن احتساب العمر للتقديم في المدارس المصرية اليابانية يكون في 1 أكتوبر 2024. 

  • يبدأ سن القبول في المستوى الأول لرياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية من 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم.
  • يبدأ سن القبول في المستوى الثانى لرياض الأطفال في المدارس المصرية اليابانية من 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم.
  • سن القبول في المدارس المصرية اليابانية للصف الأول الابتدائي فهو من 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.
  • يتراوح سن القبول في المدارس المصرية اليابانية للصف الثانى الابتدائي بين 7 سنوات و8 سنوات عدا يوم واحد.
  • يبدأ سن القبول في الصف الثالث الابتدائي في المدارس المصرية اليابانية من 8 سنوات حتى 9 إلا يوم واحد.
     

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