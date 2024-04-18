قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة المصروفات الدراسية في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم في المدارس المصرية اليابانية إلكترونيًا منذ يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 ويستمر لمدة 15 يومًا.

وتقدم طلبات التقديم في المدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة.

وحددت وزارة التربية والتعليم آليات سداد المصروفات الدراسية في المدارس المصرية اليابانية بعدة طرق، منها: السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية في المدارس المصرية اليابانية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر

متاح سداد الأقساط بطرق و وسائل مختلفة.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم دفع المصروفات الدراسية في المدارس المصرية اليابانية على ثلاثة أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، والقسط الثانى في شهر نوفمبر، والقسط الثالث في شهر يناير).

قيمة مصروفات المدارس المصرية اليابانية

تبلغ قيمة المصرفات الدراسية في المدارس المصرية اليابانية 17 ألفًا و200 جنيه، على أن يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.

وتعد قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين و هى قيمة إضافية على قيمة المصروفات الدراسية.

أما بالنسبة لاسترداد المصروفات الدراسية من المدارس المصرية اليابانية بناء على المادة 32 من القرار الوزاري رقم 420 يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية: إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية، وإذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم ١٠% من القسط الأول.

كما يمكن استرداد المصروفات الدراسية إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل، وإذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

ويحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

