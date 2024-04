المواصفات الكاملة للسيارة ألفاروميو جونيور الجديدة بعد طرحها رسمياً

كشفت عملاق صناعة السيارات الإيطالية ألفا روميو، رسمياً عن السيارة ألفا روميو جونيور الجديدة، وذلك بالمقر التاريخي لنادي ميلانو للسيارات، بطريقة غير تقليدية ولهدف مزدوج، من ناحية إظهار لغة ألفا روميو الجديدة، ومن ناحية أخرى لتأكيد تلك الشراكة العميقة والفخورة مع المدينة التي تأسست فيها ألفا روميو عام 1910 كرمز للتوازن المثالي بين الابتكار والتقاليد، والخصائص التأسيسية التي تربط العلامة التجارية بمسقط رأسها.

وبحسب المعلن أصبح باب الحجز مفتوحاً الآن للنسخة الخاصة من السيارة جونيور سبيشال، التي تعد البوابة الجديدة إلى عالم ألفا روميو للجميع، وعشاق ألفيستي وغيرهم، الذين كانوا ينتظرون عودة العلامة التجارية إلى هذا القطاع. لتلعب دورًا رائدًا، تقدم ألفا روميو السيارة المدمجة الرياضية والأكثر إثارة للقيادة في الفئة بأكملها، وهي السيارة الوحيدة التي يمكنها الدخول في منافسة مع عشاق جولييتا وميتو وجذب جيل جديد من محبي ألفيستي.

جونيور شاملة وتوفر للجميع فرصة الوصول إلى سيارة مميزة وجذابة، وتتمثل مهمتها في جذب جيل جديد من خلال لغة تصميم جديدة. إن الحفاظ على الثبات هو استعدادها الفطري للطابع الرياضي، وهي السمة التي حركت ألفا روميو منذ عام 1910، حيث كان المقصود من "الطابع الرياضي" أن يكون تجربة قيادة جذابة في الحياة اليومية.

في فئة مليئة بالإصدارات الرياضية المستمدة من الطرازات العامة، يتم اقتراح جونيور كجسم رائع وفريد من نوعه، يجمع بين الأسلوب الآسر والتكنولوجيا الأكثر تقدمًا من حيث الراحة والاتصال وديناميكيات القيادة. راحة لا هوادة فيها، كما يتضح من الصندوق الأكبر بين المنافسين (400 لتر). تتوفر جونيور أيضًا بطرازين هجين وكهربائي، دون تمييز من حيث الجماليات أو المعدات، لأن الشيء الوحيد الذي يهم هو حقيقة أنها 100% من ألفا روميو.

تتوفر جونيور في تكوين IBRIDA، وهو الأول في فئته الذي يقدم أيضًا طراز Q4للدفع الرباعي مع إدارة محور الدفع الخلفي تلقائيًا، وELETTRICA في نوعين مختلفين من الطاقة بقوة 156 حصانًا، وما يصل إلى 410 كيلومترات، بالإضافة إلى محرك VELOCEالرياضي بقوة 240 حصانًا، وهو مثال للحمض النووي الرياضي لألفا روميو. يتطور التصميم في السمات المميزة التي تخلق اتصالاً عاطفيًا فوريًا، ففي نهاية المطاف كانت ألفا روميو تستهدف دائمًا أولئك الذين يبحثون عن سيارة ليس فقط لتكون "وسيلة نقل"، بل لتكون بمثابة تكافل، ورابطة يمكن أن تبرز "المشاعر الأصيلة".

تهدف جونيور الجديدة إلى إحداث تغيير عميق في مفهوم الرياضة في أكبر قطاع في أوروبا، وتعتمد على الرغبة المحددة في إنتاج سيارة مدمجة، يزيد طولها قليلاً عن 4 أمتار، بروح رياضية جديدة كليًا وحديثة، وهو ما يتجاوز الأداء وحده ويتقدم نحو ألفا روميو المميزة والموقع الرياضي المثالي. وبطبيعة الحال، يعد هذا هدفًا جريئًا وطموحًا، ولا يمكن تحقيقه بشكل رسمي إلا من خلال علامة تجارية لها تاريخ رياضي يزيد عن قرن من الزمان، تم صياغته على حلبات السباق وعلى الطرق اليومية.. باختصار، جونيور هي نوع من "الدليل" لعلامة تجارية إيطالية مكرسة لإرضاء القدرات الحسية، لأن السيارة كانت وستظل منتجًا مثيرًا يجب تجربته ومشاركته بشغف.

التصميم الخارجي

تعيد سيارة ألفا روميو سنترو استيل تعريف معايير التصميم في فئتها.

تعتمد ألفا روميو على التوازن المثالي بين الجمال الوظيفي والتراث الذي لا مثيل له، مما يجعلها مثالاً للأسلوب الإيطالي في مجال السيارات. ومن المؤكد أن جونيور الجديدة ليست استثناءً، حيث أن أبعادها المدمجة – طولها 4.17 متر ، عرضها 1.78 مترًا وارتفاعها 1.5 مترًا - يشمل تفرد تصميم ألفا روميو سنترو استيل الأصلي والحديث المصنوع في إيطاليا النموذجي للعلامة التجارية، ويتم التعبير عنه في توازن النسب ونقاء الخطوط والاهتمام بجودة الأسطح. وقد صمم مصممو ألفا روميو هذا "الجلد" بعناية حرفية على الأجزاء الميكانيكية، وفصلوا أنفسهم تمامًا عن مفاهيم العقلانية الباردة السائدة، لبث الحياة في تصميم متعرج ومثير يلفت الأنظار من النظرة الأولى. وهذا يخلق علاقة عاطفية حقيقية بين السائق والسيارة، حتى أنه يصل إلى حد أن يؤدي إلى رغبة قوية في مداعبتها، تم تحديد النسب بمميزات وأساليب تتعلق بالتقاليد، مثل البروزات المحدودة، وأقواس العجلات القوية، و"الذيل المقطوع" الأيقوني، في إشارة إلى جوليا TZ الأسطورية.

إن بساطة الأسلوب الإيطالي، وخاصة ألفا روميو، تخفي واحدة من أكثر العمليات الإبداعية تعقيدا في صناعة تصميم السيارات، حيث تتميز ألفا روميو جونيور بهوية قوية تتكون من عدد من المزايا التي تشمل الدرع الأسطوري، في متغيرات Leggenda وProgresso، والذي ربما يكون التوقيع الأكثر شهرة وتميزًا في عالم السيارات. يتم المساهمة في شخصيتها القوية من خلال "المظهر" الجريء للواجهة الأمامية، مع مصابيح أمامية "3+3" ومصابيح LED مصفوفة كاملة التكيف. وأخيرًا، يتميز طراز ألفا روميو بجودة الأسطح التي تخلق انعكاسات غنية ومتناغمة من خلال التباينات الحجمية المتميزة.

تصميم داخلي

يمكن العثور على نفس الإلهام للطابع الرياضي الخالص داخل السيارة، حيث تتمثل المزايا البارزة في الاهتمام الإيطالي بكل التفاصيل، واستخدام أجود المواد ووضع جميع أدوات التحكم في متناول السائق، كما يتضح من عجلة القيادة المدمجة، للتكيف مع جميع أنماط القيادة. والأهم من ذلك كله، أن لوحة العدادات وتصميمها "التلسكوبي" التاريخي يخلق هذا الاتصال البصري المباشر ويقنعك بلف يديك حول عجلة القيادة، وتشغيل المحرك، وتحقيق أقصى استفادة من تجربة القيادة الفريدة. وفي وسط المجموعة، الميزة البارزة هي شاشة TFT رقمية بالكامل مقاس 10.25 بوصة للوصول إلى بيانات السيارة وإعدادات تقنيات القيادة. في منتصف لوحة القيادة يوجد نظام شاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة موجه نحو السائق، تم تطويره للعمل مع عناصر واجهة المستخدم، والمكونات الرسومية المصممة للتفاعل البديهي مع جميع المزايا، والتي يمكن تخصيصها عبر السحب والإفلات السريع والسهل. يمكن لكل مستخدم إنشاء صفحته الرئيسية الخاصة، حيث تكون كل ميزة من مميزات السيارة عبارة عن تطبيق في حد ذاته. ولزيادة تزيين المقصورة الداخلية، توجد فتحات تكييف الهواء على شكل كوادريفوليو، الرمز المميز لطابع ألفا روميو الرياضي. وأخيرًا، لجذب انتباه السائق والترحيب به، تم تجهيز مقاعد Sabelt الرياضية بمسند ظهر مغلف يجمع بين المقاومة الميكانيكية العالية وبيئة العمل المثالية وخفة الهيكل.

الراحة والأمان

إن اختيار جونيور يعني عدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بين الحلول القائمة على مركزية الشخص الذي يجلس في مقعد السائق، وعلى أقصى درجات الرفاهية لجميع الركاب. وفقًا لشركة ألفا روميو، الراحة تعني جعل كل تجربة سفر بسيطة ممتعة للغاية ومنظمة وآمنة. ولهذا السبب عند دخولك إلى مقصورة الركاب تلاحظ على الفور الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، والجودة العالية للتنجيد، والشعور الغامر بأنك في منطقة راحتك، ذات طبيعة رياضية وجودة إيطالية مميزة. على الرغم من حجمها الصغير، تفتخر جونيور بأكبر صندوق أمتعة في فئتها (BEV) بسعة تحميل تصل إلى 400 لتر، ويمكن الوصول إليها باستخدام تقنية التحدث الحر. تأتي جونيور أيضًا بميزات حصرية مثل حجرة التخزين المريحة "منظم كابلات ألفا روميو" الموجودة أسفل غطاء المحرك، كمكان سهل لتخزين كابل الشحن. ولزيادة الراحة بشكل أكبر، تقدم جونيور سلسلة من مميزات مساعدة السائق، للمساعدة في التحكم الطولي والجانبي للسيارة (القيادة الذاتية من المستوى الثاني). إلى جانب أجهزة استشعار ركن السيارة بزاوية 360 درجة، مراقبة الكاميرا الخلفية بزاوية 180 درجة المنطقة المحيطة، من أجل توفير نظام ركن سيارات شبه مستقل مبتكر وعملي.

وأخيرًا، يمكن أن تتضمن جونيور أيضًا تقنية الوصول عن قرب، لفتح وإغلاق سيارتك بسرعة وسهولة من خلال الاقتراب من السيارة أو الابتعاد عنها، دون الحاجة إلى قيام العميل باتخاذ أي إجراء.

ديناميكيات القيادة

تقدم جونيور ديناميكيات القيادة الأفضل في فئتها.

بناءً على الوزن الأقل في فئتها والتوزيع الأمثل للكتلة، تدخل جونيور عالم السيارات الكهربائية مثل ألفا روميو الحقيقية. الفريق الذي نسق تطوير ديناميكيات القيادة هو نفس الفريق الذي طور سيارة جوليا GTA في مركز اختبار بالوكو في مقاطعة فرشيلي، بهدف واضح يتمثل في تحقيق جونيور الجديدة أفضل ثبات على الطريق في فئتها، وذلك بفضل تقنيات محددة. كما أنها تتمتع بنظام التوجيه الأكثر مباشرة في فئتها (14.6)، والذي تم معايرته خصيصًا ليكون دقيقًا للغاية، لتعزيز خصائص الثبات الاستثنائية على الطريق؛ في إصدار VELOCE، تم تخفيض نظام التعليق الرياضي بمقدار 25 ملم؛ تتميز القضبان الأمامية والخلفية المضادة للدوران بأنها رياضية للغاية لضمان الانعطاف السريع مع مستوى عالٍ من الثبات؛ يحتوي نظام الكبح على أقراص أمامية يزيد حجمها عن 380 ملم مع مساميك أحادية الكتلة بأربعة مكابس؛ يوفر نظام Torsen التفاضلي أفضل قوة جر ممكنة في جميع الظروف. كما أن الإطارات عالية الأداء مقاس 20 بوصة مخصصة أيضًا للسيارات الكهربائية وتوفر مستويات واسعة من الثبات. ويشكل كل هذا الأساس لسيارة مدمجة فريدة من نوعها ذات طابع رياضي خالص ومميز لألفا روميو.

يمكن أن يشتمل JUNIORأيضًا على Alfa D.N.A.. وهو نظام يوفر الوضع "الديناميكي"، الذي أصبح ممكنًا جزئيًا بفضل معايير التوجيه والتسارع المحددة التي تقدم أقصى درجات الأداء ومتعة القيادة. وفي توازن دقيق بين الأداء والراحة، تم تصميم الطراز "Natural" للاستخدام اليومي، في حين تم استخدام معايير "الكفاءة المتقدمة" لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة، من خلال تقليل الاستهلاك دون التأثير على متعة القيادة. وأخيرًا، في الإصدار الهجين Q4 فقط، هناك وضع رابع يُعرف باسم Q4، لظروف الثبات المنخفض.

الاتصال

تفسر ألفا روميو استخدام البرامج والاتصال لتعزيز تجربة السائق، وهو ما كان ولا يزال محور التركيز. لذلك تأتي جونيور مزودة بأحدث التقنيات المتصلة لضمان أقصى قدر من الراحة. ويعد EV Routingنظامًا مبتكرًا متصلاً مدمجًا في نظام الربان الذي يدير احتياجات الشحن الخاصة بالعميل تلقائيًا وبدون أي ضغوط. كل ما يحتاجه العملاء هو تحديد وجهتهم، ثم يقوم نظام الملاحة تلقائيًا بحساب أي محطات شحن مطلوبة على طول الطريق، مع توفير الوصول إلى أكثر من 600000 نقطة شحن، وهي الشبكة الأكثر شمولاً في أوروبا، والتي أصبحت ممكنة بفضل شحن Free2Move. وتتيح مراقبة حركة المرور والبطارية وأسلوب القيادة في الوقت الفعلي الاعتماد على توجيه EV للحصول على تجربة قيادة خالية من القلق بشأن الشحن.

خدمات اتصال ألفا، مجموعة الخدمات المتصلة

تم تجهيز ألفا روميو جونيور بـ "مجموعة الخدمات المتصلة لألفا"، وهي الأداة التي توفر اتصالاً متقدمًا على متن السيارة، ومجموعة من الخدمات لتحقيق أقصى قدر من الأمان والراحة. بفضل تقنية البث المباشر (OTA)، حيث يتم تحديث خرائط السيارة وبرامجها دائمًا. وتشمل الوظائف المتنوعة التي تجعل التجربة على متن السيارة الأفضل على الإطلاق ميزة "My Navigation" والتي تتكون من تطبيقات للبحث عن بعد عن الوجهات ونقاط الاهتمام (PoI)، بالإضافة إلى التنبيهات في الوقت الفعلي بشأن حركة المرور، الطقس وكاميرات السرعة. ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي My Alfa Connect، يمكن للعملاء أيضًا التفاعل مع السيارة باستخدام "My Remote"، مع خدمات متنوعة مثل: التحكم عن بعد في وظائف السيارة (فتح/إغلاق الأبواب أو وميض الأضواء) عبر الهاتف الذكي أو الساعة الذكية؛ وكذلك موقع السيارة، بالإضافة إلى التحكم في علامات معينة (السرعة والمساحة) والإشعارات في حالة عدم احترامها. كما يوفر التحكم الإلكتروني أيضًا خيار إدارة بدء التشغيل والتوقف عن بعد، أو جدولة الشحن إذا لزم الأمر.

لتدفئة أو تبريد الجزء الداخلي قبل ركوب السيارة هناك ابتكار رئيسي آخر، يتمثل في دمج مساعد Hey Alfaالافتراضي وChatGPT (A.I.) اللذان يستخدمان ميزة التعرف على الصوت ليمنحك "مساعد قيادة" مفيدًا وسريًا أثناء رحلاتك، للحصول على المعلومات والمشورة وتلبية جميع احتياجات السائق.

جونيور ELETTRICA

مفهوم جديد للرياضة

في النسخة الكهربائية من جونيور، اختارت ألفا روميو مصدر طاقة من الجيل الجديد، يجمع بين محرك كهربائي "محرك هجين متزامن" وبطارية من أحدث جيل، وبفضل قوتها العالية وعزم دورانها والمعايرة المحددة لمجموعة نقل الحركة الكهربائية، توفر السيارة الرياضية المدمجة الجديدة متعة قيادة لا هوادة فيها مع ديناميكيات رائدة في فئتها. وتتوفر السيارة الجديدة في نسختين بقوة 156 أو 240 حصانًا، وتضمن أداءً ممتازًا وقيادة جذابة ورياضية، مثل كل سيارات ألفا روميو. توفر البطارية بقدرة 54 كيلووات في الساعة كثافة طاقة عالية ونسبة جيدة جدًا من الطاقة المقدرة إلى الطاقة القابلة للاستخدام. وعلى وجه التحديد، توفر حزمة بطارية الليثيوم أيون في الإصدار بقوة 156 حصانًا نطاقًا يصل إلى 410 كيلومترًا في دورة WLTP، أو 590 كيلومترًا في الدورة الحضرية. يعد شحن سيارة جونيور الجديدة أمرًا بسيطًا للغاية: في محطات الشحن السريع بقدرة 100 كيلو واط، يستغرق شحن البطاريات من 10 إلى 80٪ أقل من 30 دقيقة.

جونيور IBRIDA

مشاعر التنقل الكهربائي دون الحاجة للشحن

تقدم جونيور الجديدة حلين للجر لنسخة IBRIDA: الدفع بالعجلات الأمامية أو الدفع الرباعي Q4، وهو الأول من نوعه في الفئة الفاخرة، والذي سيكون متاحًا في مرحلة لاحقة.

تتبنى جونيورIBRIDA بنية هجينة VGT (تربو هندسي متغير) بقوة 136 حصانًا و48 فولت. يأخذ محرك الاحتراق الداخلي محرك دورة ميلر ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر، مع تربو ذو هندسة متغيرة وسلسلة توزيع لتحقيق أقصى قدر من الموثوقية. ويتكون المكون الكهربائي من بطارية ليثيوم أيون بقوة 48 فولت، ومحرك كهربائي بقدرة 21 كيلوواط مدمج في علبة التروس المبتكرة ثنائية القابض ذات 6 سرعات، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع العاكس ووحدة التحكم في ناقل الحركة لضمان أقصى قدر من الكفاءة.

تقدم جونيورIBRIDA تجربة قيادة سلسة للغاية للتنقل في جميع أنحاء المدينة بالوضع الكهربائي أكثر من 50% من الوقت؛ تضمن جونيور القيادة الكهربائية ليس فقط أثناء مناورات ركن السيارة أو بسرعات منخفضة في المناطق الحضرية، ولكن أيضًا خارج المدينة بحمولة محدودة تصل إلى 150 كم / ساعة.

جونيور سبيشيال

الإصدار والإطلاق الأفضل في فئته

الطلبات مفتوحة الآن لـ جونيور سبيشيال، الإصدار الأعلى في فئته والمتوفر بمحركات IBRIDA (136حصانًا) ELETTRICA(156 حصانًا)، وجونيور سبيشيال، يقتصر حصريًا على إصدار الإطلاق، ويجمع بين الطابع الرياضي والتكنولوجيا والراحة في تكوين فريد، ويتضمن مجموعة مستهدفة من أفضل المواصفات المعروضة في التشكيلة.

الميزات البارزة في التصميم الخارجي هي شارة "Progresso"، والتشطيبات الرياضية غير اللامعة مع لمسات باللون الأحمر Areseالجديد والمبدع بالفعل، وعجلات معدنية "Petali" مقاس 18 بوصة. تم تزيين المقصورة الداخلية بميزات رياضية وحصرية مثل الفينيل والقماش "Spiga" الداخلي وعجلة القيادة الجلدية ومقعد السائق الذي يعمل بالكهرباء مع وظيفة التدليك. ويتم الاهتمام بالتفاصيل من خلال الإضاءة الداخلية الأنيقة والمميزة ذات 8 ألوان التي تميز فتحات الهواء والنفق المركزي والتلسكوب الشهير، ويتم استكمال الإعداد الغني للغاية من خلال معدات السلامة، حيث تقدم جونيور اسبيشيال القيادة الذاتية من المستوى الثاني.

نظام قيادة متصل، وكاميرا خلفية بزاوية 180 درجة، و امكانية فتح وغلق شنطة السيارة كهربائياً، ونظام بدون مفتاح مع تقنية الوصول عن قرب بشكل قياسي، وقد تم تجهيز جونيور اليتريكا سبيشيال أيضًا بشاحن ثلاثي الطور بقدرة 11 كيلووات، لضمان أفضل أداء للشحن في جميع المواقف.

خطوط بارزة

IBRIDAو ELETTRICA مع ثلاث حزم للحصول على أقصى درجات التكنولوجيا أو التفرد أو الرياضة.

تقدم ألفا روميو جونيور تشكيلة استيراتيجية تجعل تكوين العميل أكثر سهولة. ويتم تقديم جونيور بأربعة محركات: IBRIDA بقوة 136 حصانًا، وQ4 IBRIDA بقوة 136 حصانًا، وELETTRICA بقوة 156 حصانًا، وELETTRICA VELOCE بقوة 240 حصانًا، وثلاث حزم تكمل العرض: تكنو، للحصول على أفضل المواصفات من حيث السلامة والتكنولوجيا والوظائف، مثل القيادة الذاتية من المستوى الثاني، والباب الخلفي الكهربائي بدون استخدام اليدين، وأضواء LED Matrix ونظام القيادة المتصل مع المساعد الافتراضي.

Premium، للحصول على أفضل ما في الراحة والحصرية، بفضل التصميم الداخلي المصنوع من مزيج قماش الفينيل، ومقعد السائق الذي يعمل كهربائيًا مع وظيفة التدليك، والإضاءة المحيطة الداخلية، ودواسات الألومنيوم ولوحة الركل.

سبورت، والتي بحكم تعريفها تقدم الأفضل في الطابع الرياضي مع مقاعد سابلت، وتنجيد ألكانتارا، وميزات خارجية رياضية.