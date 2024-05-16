اتحاد جدة يسعي لضم لاعب برشلونة بالميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.



ويريد الاتحاد التعاقد مع نجوم جديدة في الميركاتو الصيفي وذلك من أجل تعزيز صفوف فريقه.

الاتحاد يسعى لضم شتيجن

وبحسب المعلومات الواردة فإن نادي اتحاد جده السعودي مهتم للتعاقد مع تير شتيجن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الصيف.

ويخطط الاتحاد إلى تقديم عرض ضخم وقوي لنادي برشلونة للتعاقد مع شتيجن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكي يقبل النادي بالتخلي عنه.

ويرتبط شتيجن مع برشلونة بعرض يصل إلى صيف عام 2028 ويعتبر هو حارس مرمى الفريق الأول ولا يوجد بديل له حاليًا.

