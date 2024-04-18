نابليون الصامت.. فيلم افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته 77

يعرض مهرجان كان السينمائي في دورته 77، فيلم نابليون الصامت فيما يعرف بتحفة المخرج آبيل جانس، وهو الفيلم الذي ينتمي للسينما الصامتة وهو أبيض واسود، وعرض عام 1927.

الفيلم تم ترميمه في 16 عاما من أجل إعادة تحفة المخرج والمنتج آبيل جانس للحياة من جديد وتبلغ مدته 7 ساعات.

نابليون فيلم ملحمي أبيض وأسود فرنسي صامت من إنتاج عام 1927 من تأليف وإنتاج وإخراج آبيل جانس الذي يحكي قصة سنوات نابليون الأولى، كان العنوان فيلم نابليون فو بار آبيل جانس بمعني نابليون كما يراه آبيل جانس.

الفيلم تحفة حركة الكاميرا، التي تنتج في وقت كانت فيه معظم لقطات الكاميرا ثابتة، تم استخدام العديد من التقنيات المبتكرة لصنع الفيلم، بما في ذلك القطع السريعة.

وفي سياق متصل كشف مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 عن منح السفعة الذهبية الفخرية للمرة الأولى لاستوديو Ghibli والذي قدم العديد من أفلام الأنمي على مدى عقود، وأسسه الياباني هاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا.

وقال توشيو سوزوكي، المؤسس المشارك لاستوديو Ghibli في بيان أصدره مهرجان كان: "يشرفني ويسعدني حصول الاستوديو على السعفة الذهبية الفخرية وأود أن أشكر مهرجان كان من أعماق قلبي منذ أربعين عامًا، قمنا أنا وهاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا بتأسيس الاستوديو مع الرغبة في تقديم رسوم متحركة عالية المستوى وعالية الجودة للأطفال والكبار من جميع الأعمار و اليوم، يشاهد الناس أفلامنا في جميع أنحاء العالم، ويأتي العديد من الزوار إلى متحف جيبلي".

وقالت الألمانية إيريس نوبلوخ، رئيسة مهرجان كان، وتيري فريمو، المدير التنفيذي للمهرجان: "للمرة الأولى في تاريخنا، نمنح السعفة الفخرية ليس لشخصًا بل مؤسسة اخترنا الاحتفال بها مثل كل أيقونات القرن السابع".

وكان مهرجان كان السينمائي من أوائل المستكشفين لأفلام الرسوم المتحركة المغامرة في السنوات الأولى، حيث قدمت إنتاجات والت ديزني أفلامًا قصيرة (1946) وفيلم دامبو 1947 للمشاركة بالمهرجان وفي عام 1953، اصطحب والت ديزني بنفسه شخصية بيتر بان الشهير إلى كروازيت مقر المهرجان، حيث فاز رينيه لالوكس رسام الرسوم المتحركة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عام 1973 عن أول فيلم روائي طويل له بعنوان "كوكب رائع"، وبعد غياب طويل، عادت الرسوم المتحركة إلى مهرجان كان بقوة مع فيلمي "شريك" (2001) و"شريك 2" (2004)، و"شبح في الصدفة 2: البراءة" (2004)، و"برسيبوليس" (2007)، و"فالس مع بشير" (2008)، والتي نالت جميعها جوائز في المنافسة، وفيلم Up، افتتح المهرجان عام 2009.