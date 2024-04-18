مفيدة للبشرة والشعر| اصنعي سلطة التونة بالباستا الصحية

سلطة التونة بالباستا والخضار من الوصفات الصحية الغنية بالأوميجا 3 الهام لصحة البشرة والشعر، كما يمكنك تناولها إذا كنت تتابع نظام صحي لخسارة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة التحضير.

سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة بالباستا والخضار

المقادير

- لتحضير الصلصة :

ملح : ملعقة صغيرة

الفلفل الأبيض : ملعقة صغيرة

الخردل : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

المايونيز : نصف كوب

الخل الأبيض : 2 ملعقة صغيرة

الثوم : فصّان (مهروس)

- الباستا : 500 غراماً (ملونة ومسلوقة)

- التونا : علبتين (مصفاة من الزيت)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- الجزر : ربع كوب (مقطع مكعبات صغيرة)

- الطماطم الكرزية : 200 غم

- الذرة : كوب (مسلوقة)





طريقة التحضير

لتحضير الصلصة: في وعاء صغير، اخلطي المايونيز، والخردل، والخل، والثوم، والملح، والفلفل الأبيض، والفلفل الأسود.

في وعاء كبير، ضعي الباستا، والكزبرة، والجزر، والطماطم، والتونة، والذرة.

اسكبي الصلصة فوق الخضار والباستا واخلطي جيداً.

ضعيها في الثلاجة قبل التقديم.

فوائد تناول سمك التونة

صحة العينين

تعتبر أسماك التونة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 خيارا رائعا للوقاية من اضطرابات العين مثل الضمور البقعي وجفاف العين المرتبطين بالتقدم في العمر.

فقدان الوزن

بفضل محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والدهون، واحتوائها على مواد مغذية مفيدة كالبروتين، تقوم الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في هذه الأسماك بتحفيز هرمون يسمى لبتين، وهو الهرمون المسؤول عن إضفاء الشعور بالشبع.





تعزيز جهاز المناعة

تحتوي التونة على كمية لا بأس بها من فيتامين C والزنك والمنجنيز، وكلها تعتبر مضادات طبيعية للأكسدة، وتعتبر هذه المضادات واحدة من آليات الدفاع عن الجسم ضد الجذور الحرة، المسببة للسرطان والأمراض المزمنة الأخرى. كما أن السيلينيوم المتوفر بكثرة في التونة يعزز جهاز المناعة، فعلبة واحدة من التونه تمنح الجسم 200% من السيلينيوم اللازم له.





الوقاية من السرطان

بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، وذلك بفضل السيلينيوم والمواد المغذية الأخرى المتوفرة بها، تعد التونة من أفضل الأطعمة الفعالة في منع بعض أنواع السرطان. وقد ربطت العديد من الدراسات تناول هذه الأسماك بالحد من الإصابة بسرطان الثدي والكلى، وذلك لأن السلينيوم مضاد قوي للتأكسد يعمل على تحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في حدوث طفرات في الخلايا السليمة، وتحويلها إلى خلايا سرطانية. وأظهرت نتائج واعدة أخرى أيضا أن التونة تساعد في خفض معدلات الإصابة بسرطان القولون، وذلك بفضل ارتفاع مستويات الأحماض الدهنية أوميغا 3 فيها.