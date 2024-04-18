القبض على مالكى شبكتى بث تليفزيونى فى الدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية من ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونية - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونية لاسلكية يقوم من خلالها بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة.

تم استهداف الشبكة وعثر على (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية - وحدة معالجة مركزية – محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى).

وتم ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونية، مقيم بدائرة مركز شرطة شربين) لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونية لاسلكية يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة، تم استهداف الشبكة وعثر على (عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – وحدة معالجة مركزية - محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.

وفى سياق اخر تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (45) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (23) متهم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏