منعًا للسمنة.. اعرف الكمية المعتدلة المسموح تناولها من السكريات يوميًا

تؤكد دراسة طبية حديثة على أن السكريات المضافة في الأطعمة المصنعة ترتبط بزيادة في السعرات الحرارية، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم يتم تناولها باعتدال.

تأثير السكريات على الوزن

وبالرغم من عدم قدرة السكر بحد ذاته على تسبب السمنة، إلا أن وجوده في الأطعمة المصنعة يمكن أن يزيد من استهلاك السعرات الحرارية، مما يسهم في زيادة الوزن بمرور الوقت.

وفي سياق مماثل، توضح دراسة أخرى أن استهلاك السكر الخام بمفرده لا يسبب زيادة كبيرة في السعرات الحرارية، وإنما يتم تضخيم هذا التأثير عندما يتم مزج السكر مع الأطعمة الأخرى، مما يزيد من احتمالية الإفراط في الاستهلاك وبالتالي زيادة الوزن.

على الرغم من أن السكر لا يمثل العامل الوحيد في زيادة الوزن، إلا أن الحفاظ على نقص السعرات الحرارية والوعي بمستويات استهلاك السكر مهمان لإدارة الوزن والحفاظ على الصحة.

الكمية المعتدلة المسموح تناولها من السكريات في اليوم

وتشير التوجيهات الغذائية إلى أن يجب أن لا يتجاوز مدخل السعرات الحرارية من السكريات الحرة، بما في ذلك السكريات المضافة، 5٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، مما يعادل حوالي 30 جرامًا أو سبع ملاعق صغيرة من السكر يوميًا.

على صعيد آخر، تقول الدراسات إن النظام الغذائي المرتبط بالفواكه يمكن أن يكون أمثل لصحتك، وليس فقط للحفاظ على وزن سليم وبشرة مشرقة، بل أيضًا لمساعدتك في خسارة الوزن. تقارير من موقع هيلث سايد تشير إلى أن الفواكه تحتوي على تركيبة غنية من الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة الضرورية لصحتك. لذا، يُنصح بإدراج الفواكه في نظامك الغذائي لتحسين صحتك بشكل عام وتحقيق أهداف فقدان الوزن.

من بين الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن:

1. الفراولة: تحتوي على كمية منخفضة من السعرات الحرارية والسكر، مما يجعلها مثالية لمن يسعون لخسارة الوزن. كما أنها تعتبر خيارًا جيدًا لمرضى السكري بسبب انخفاض محتواها من السكر.

2. الكيوي: يحتوي على كمية قليلة من السكر والسعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يسعون لفقدان الوزن، كما أنه يمكن أن يعزز عملية الهضم.

3. البرتقال: يحتوي على الألياف وفيتامين C، واللذين يمكن أن يساعدا في فقدان الوزن بسرعة والشعور بالشبع لفترة أطول.

4. الجريب فروت: غني بفيتامين C والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ويعزز فقدان الوزن.

5. الأفوكادو: يحتوي على الألياف وحمض الأوليك، اللذان يمكن أن يساعدا في الشعور بالشبع وتعزيز عملية الهضم والتمثيل الغذائي.