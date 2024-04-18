فواكه لذيذة منخفضة السكر تحارب السمنة وتحسن الهضم.. أطباء ينصحون بتناولها

تقول الدراسات إن النظام الغذائي المرتبط بتناول الفواكه يمكن أن يكون أمثل لصحتك، وليس فقط للحفاظ على وزن سليم وبشرة مشرقة، بل أيضًا لمساعدتك في خسارة الوزن.

فوائد الفواكه الهضم

تقارير من موقع هيلث سايد تشير إلى أن الفواكه تحتوي على تركيبة غنية من الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة الضرورية لصحتك. لذا، يُنصح بإدراج الفواكه في نظامك الغذائي لتحسين صحتك بشكل عام وتحقيق أهداف فقدان الوزن.

من بين الفواكه التي تساعد في فقدان الوزن:

1. الفراولة: تحتوي على كمية منخفضة من السعرات الحرارية والسكر، مما يجعلها مثالية لمن يسعون لخسارة الوزن. كما أنها تعتبر خيارًا جيدًا لمرضى السكري بسبب انخفاض محتواها من السكر.

2. الكيوي: يحتوي على كمية قليلة من السكر والسعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يسعون لفقدان الوزن، كما أنه يمكن أن يعزز عملية الهضم.

3. البرتقال: يحتوي على الألياف وفيتامين C، واللذين يمكن أن يساعدا في فقدان الوزن بسرعة والشعور بالشبع لفترة أطول.

4. الجريب فروت: غني بفيتامين C والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ويعزز فقدان الوزن.

5. الأفوكادو: يحتوي على الألياف وحمض الأوليك، اللذان يمكن أن يساعدا في الشعور بالشبع وتعزيز عملية الهضم والتمثيل الغذائي.

من ناحية أخرى، الطنين في الأذن هو مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم. يمكن أن يكون الطنين شديدًا لدرجة تؤثر على حياتهم اليومية. على الرغم من أن الطنين ليس مرضًا بحد ذاته، إلا أنه يعد أحد أعراض العديد من الحالات الطبية. الأطباء لا يمكنهم علاج الطنين، ولكن يمكنهم المساعدة في إدارة تأثيره.

1- الدعم النفسي: تذكر أن الطنين ليس مشكلة فريدة لك. وفقًا لجمعية Tinnitus UK، يعاني حوالي 7.6 مليون شخص من الطنين في المملكة المتحدة وهذا يوحي بأنك لست وحيدًا.

2- استخدام الضوضاء البيضاء: يمكن استخدام الراديو أو تشغيل الموسيقى لتغطية صوت الطنين. إذا لم يكن ذلك كافيًا، فجرب فتح نافذة للسماح بدخول الضوضاء من الخارج، مثل صوت المطر.

3- التحكم في التوتر: يمكن أن يتفاقم صوت الطنين في حالة التوتر أو القلق. حاول تقليل هذه العوامل وستجد أن مستوى الطنين يتحسن بشكل طفيف.

4- حماية الأذن: تجنب التعرض المتكرر للضوضاء الصاخبة، وفي الأماكن التي تتوقع فيها وجود ضوضاء عالية، استخدم سماعات الأذن للحماية.

باختصار، يمكن التعامل مع الطنين من خلال تبني استراتيجيات لإدارة الأعراض وتقليل التوتر المرتبط به.