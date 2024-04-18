دى سكويرز تكشف عن حلول تقنية مبتكرة للولاء في لويالتي كونكت جلوبل

كشفت “دى سكويرز”، الشركة المتخصصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تقديم حلول برامج الولاء والمكافآت القائمة على التكنولوجيا عن رعايتها لمعرض "لويالتي كونكت جلوبل"، الملتقى العالمي الأبرز في مجال الولاء الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في دبي، يومي 23 و 24 أبريل.

تكشف "دي سكويرز"، عن نظام إدارة بيانات الحملات الإعلانية القائم على الذكاء الاصطناعي (AI-enabled Campaign Command Center) الذي أطلقته الشركة مؤخرًا، وهو نظام تقني مبتكر يسمح للشركات بإطلاق حملات إعلانية مصمّمة وفق متطلباتها الخاصة، على نحو يمكّنها من الاحتفاظ بعملائها الحاليين واستقطاب عملاء جدد في ظل السوق التنافسية الراهنة.

وانطلاقًا من التزامها الراسخ بالريادة العالمية، ستشارك “دى سكويرز” في هذه الفعالية بفريق من الخبراء المعتمدين في مجال تسويق برامج الولاء، حيث سيعرضون رؤاهم القيّمة وخبراتهم الثرية للحضور. كما ستتيح الفعالية فرصًا استثنائية لإقامة شراكات إستراتيجية وتبادل المعارف في سوق برامج الولاء على المستوى الدولي.

قال مروان قناوي، الرئيس التنفيذي لشركة “دى سكويرز”: "تحرص الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية باستمرار على تجاوز المعايير العالمية في اعتماد التقنيات المبتكرة، لا سيما في مجال برامج الولاء والمكافآت، حيث نتوقع أن ينمو حجم السوق أإلى أكثر من ضعفه بحلول عام 2026 بدافع من الطلب المتزايد على التجارب الشخصية المصمّمة خصيصًا للمستهلكين".

وأضاف قناوي: "نعتز بتواجدنا القوي في السوق على مدى عقد من الزمان، ونحن الآن على أهبة الاستعداد لتبوء موقع الصدارة على الصعيد العالمي كشركة مصرية رائدة ومبتكرة، وتقديم حلولنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي ستغير مفهوم الولاء في المنطقة، ونعتزم المشاركة في جميع الحوارات التي ستقام لرسم ملامح مستقبل ولاء العملاء".