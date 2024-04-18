قبل زيادة قيمتها .. الأهلي يستقبل الراغبين في الحصول على عضوية النادي
استقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، استقبلت اليوم الخميس، عددًا كبيرًا من المتقدمين للحصول على العضوية العامة وعضوية الفروع، وسط إقبال كبير على الانضمام إلى عائلة الأهلي، وذلك قبل زيادة قيمة العضوية العامة خلال الفترة المقبلة.
ويشهد الأهلي إقبالًا كبيرًا على عضويته، خاصة أن أماكن النادي وفروعه تعد الأفضل والأنسب من حيث التقسيم الجغرافي بين كل الأندية الموجودة، كما أن مساحة مقر النادي أو الأفرع تعد أيضًا الأنسب لممارسة جميع الأنشطة.
وشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى غرف خلع ملابس، ومبنى أكاديمية الكرة، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها مع استخدام أحدث الأرضيات المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي وملعبي نجيل صناعي للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.