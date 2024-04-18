استعدادًا لذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا .. الأهلي يخوض مرانه الأول بالكونغو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مساء اليوم الخميس ، مرانه الأول بالكونغو ، استعدادًا لملاقاة مازيمبي الثالثة عصر بعد غد السبت ، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ووصلت بعثة الأهلي إلى الكونغو مساء أمس الأربعاء ، مع تسهيل إجراءات الاستقبال والإقامة من قبل السفير المصري هناك.

على صعيد متصل ، أرسل النادي الأهلي خطابًا خلال الساعات الماضية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه السماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستادات التي تقام عليها مباريات فريق النادي المحلية والإفريقية. وذلك بدءًا من لقاء مازيمبي الكونغولي المحدد له الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري على ستاد القاهرة في إياب الدور النصف النهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأكد النادي في خطابه على تقديره الكامل لكافة الجهات المعنية والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات. وما تبذله من جهد في هذا الشأن، واستعداد النادي للتعاون الكامل مع كافة الجهات بما يسمح بالحضور الجماهيري المطلوب، وفي الإطار الذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.