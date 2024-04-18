الخميس 18/أبريل/2024 - 06:32 م 4/18/2024 6:32:50 PM

العالم كله انتفض خلال الساعات الماضية بعد ان قررت ايران الرد على الكيان الإسرائيلى بعد ضرب القنصلية الإيرانية فى دمشق، وتابع الجميع أن أنظار العالم اتجهت نحو تل أبيب والتى حاولت أن تستغل التعاطف الدولى من جديد بمباركة أمريكية، حقيقة ما حدث سواء كان متفقا عليه أو رد فعل حقيقيا فإن النتائج ستكون كارثية على المنطقة لو اندلعت حرب إقليمية، لأنها ستطول الجميع وستكون النتائج كارثية على كافة دول العالم.

مما لا شك فيه أن التوترات الأخيرة فى المنطقة عقب الهجوم الإيرانى بالصواريخ والمسيرات على اسرائيل، جاءت لتؤكد صحة رؤية مصر وتحذيراتها المتكررة من قبل، بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلى فى غزة حتى لا يتسع نطاق الحرب، الرئيس السيسى ومنذ اليوم الأول للحرب وهو يحذر من انفجار الأوضاع وتحويل الحرب إلى صراع إقليمى يضر بمصالح الجميع، الحرب على غزة مازالت مستمرة رغم سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، حرب الإبادة التى تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة تسببت فى توسيع دائرة الصراع من خلال دخول قوى إقليمية فى هذه الحرب

الحرب الايرانية الاسرائيلية الامريكية بهذا الزخم من العنف المتصاعد سوف تجر المنطقة كلها وراءها إلى مصير مجهول، فالانهيار الامنى سوف يفضى بالضرورة إلى انهيار اقتصادى وأزمات طاقة عالمية، وتضخم جامح واضطراب حركة الملاحة العالمية وتأثر سلاسل الامدادات الغذائية، فالسيناريوهات القادمة المتوقعة سوف تكون اسوأ من بعضها، نتمنى أن يفوق المجتمع الدولى من غفلته ويخرج عن صمته ويقوم بالضغط على إسرائيل، بوقف إطلاق النار وتمرير المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطينى، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء كى يعود السلام للمنطقة.