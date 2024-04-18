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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل يحسم الشوط الأول من مواجهة سيراميكا والاتحاد بالدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله ، الشوط الأول من مواجهة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ، الجارية بينهما الآن على ملعب عثمان أحمد عثمان ، لحساب الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز.
 

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ونجح عند الدقيقة 30 فريق سيراميكا في تسجيل هدف التقدم عبر لاعبه أحمد ياسر ريان، قبل أن يدرك عمرو صالح هدف التعادل لصالح الاتحاد السكندرى عند الدقيقة 32. 

ويخوض فريق سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من ..
حراسة المرمى : محمد بسام.
الدفاع : أحمد هاني ، رجب نبيل ، عبدالرحمن بودي ، محمد عادل.
خط الوسط : صديق أوجولا ، أحمد بيكهام ، محمد إبراهيم.
خط الهجوم : أحمد ياسر ريان ، أحمد بلحاج ، أحمد قندوسي.

بينما يمثل الفريق السكندري في اللقاء ..
حراسة المرمى : المهدي سليمان.
الدفاع : مصطفى ابراهيم ، سيف تقا ، إسلام أبو سليمة ، كريم الديب.
خط الوسط : خالد الغندور ، ناصر ناصر ، عمرو صالح.
خط الهجوم : بواتينج ، أحمد عادل "ميسي" ، مابولولو.

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