18 لاعبا في قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية

أعلن الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي، قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للكبار، خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

الرجال:

يسري سامي (60 كجم)

عمر سامي (60 كجم)

محمد عبد الموجود (66 كجم)

أحمد عبد الرحمن (66 كجم)

عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم)

عبد الرحمن محمد (81 كجم)

علي حازم (90 كجم)

كريم إبراهيم (100 كجم)

محمد أبورقية (+100 كجم)

السيدات:

نورا سالم (48 كجم)

زينب صفا (52 كجم)

تسنيم رشدي (57 كجم)

حنين الطيب (57 كجم)

فاطمة غانم (63 كجم)

ساجدة غنيم (63 كجم)

فريدة مجدي (70 كجم)

آية إيهاب (78 كجم)

صفا سليمان (+78 كجم)

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجموع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة.

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.