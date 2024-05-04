رئيس مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال نفذ ١٢٤٢ اعتداءً خلال أبريل

يواصل الاحتلال الاسرائيلي جرائمه الوحشية في فلسطين وفي قطاع غزة منذ بدء عملية طوفان الاقصى ، الامر الذي أسفر عن استشهاد الالاف من الفلسطينيين وإصابة الاخرين في مدن عدة.

وأكد مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1242 اعتداءً خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري الذي أوردته وكالة وفا الفلسطينية، حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن قوات الاحتلال نفذت 895 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 347 اعتداء، تركزت في محافظة نابلس بـواقع 202 اعتداء، ومحافظة الخليل 188 اعتداء، ومحافظة رام الله 186 اعتداء.

5 شهداء وإحراق عشرات المنازل والمركبات جراء اعتداءات المستعمرين

وأشار التقرير إلى أن اعتداءات المستعمرين تركزت في محافظة نابلس بواقع 118 اعتداء، وفي محافظة رام الله 83 اعتداء، ومحافظة الخليل 34 اعتداء، اسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين.

وبين أن شهر ابريل المنصرم شهد تصعيدا خطيرا في هجمات المستعمرين الارهابية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت الآمنين في 36 بلدة وقرية فلسطينية من الشمال إلى الجنوب، اسفرت عن احراق 36 منزلا بشكل كلي و33 بشكل جزئي، وإحراق أكثر من 57 مركبة بشكل جزئي وكلي، إضافة إلى دمار كبير بممتلكات ومنشآت المواطنين.

وأوضح شعبان أن حجم الهجمة الإرهابية للمستعمرين تدلل على حجم الصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، وأن التعليمات التي خرجت من داخل "كابينيت" الاحتلال للمستعمرين بتنفيذ الهجمات، صدرت بالتوازي مع تعليمات أخرى للجيش بتقديم الحماية لهم أثناء تنفيذها، في اصطفاف آخر لدولة الاحتلال خلف مليشيات المستعمرين الارهابية، وتحد جديد لكافة الدول والمنظمات والهيئات العالمية، التي أدانت الإرهاب الاستعماري الإسرائيلي وفرضت عقوبات عليه.

الاستيلاء على 172 دونمًا والمصادقة على 7 مخططات هيكلية استعمارية

واشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال استولت على نحو 172 دونماً من أراضي المواطنين في قرية عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، لتوسيع حدود مستعمرة "سيدي بار" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة العقبان في بلدة التعامرة.

وفي السياق ذاته، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال تدرس 19 مخططاً هيكليا لصالح مستعمرات الضفة الغربية والقدس، وصادقت على 7 منها، 5 في القدس، إضافة إلى مخططين في الضفة وتحديدا لصالح مستعمرتي "كفار عتصيون" في محافظة بيت لحم، و"الكناة" في محافظة سلفيت.

كما أودعت سلطات الاحتلال 12 مخططاً منها 5 في القدس و7 في محافظات الضفة، لبناء 2288 وحدة استعمارية جديدة، تستهدف 3036 دونماً من أراضي المواطنين.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال طرحت عطاءً لبناء 1047 وحدة استعمارية في مستعمرة "القناة السفلى" بين أحياء بيت صفافا وصور باهر داخل القدس.

شرعنة 5 بؤر استعمارية جديدة

أعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلائيل سموتريتش، عن شرعنة 5 بؤر استعمارية من أصل 10 بؤر تم الإعلان عن نية الاحتلال شرعنتها وتحويلها إلى مستعمرات رسمية تحظى بمخصصات مالية لتطوير شبكة خدمات أساسية من مياه وكهرباء وطرق لصالحها.

هدم 33 منزلا ومنشأة والإخطار بهدم 18 أخرى

وأشار تقرير الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال ابريل الماضي 28 عملية هدم، طالت 33 منشأة، بينها 8 منازل مأهولة، و3 غير مأهولة، و5 منشآت زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس وطولكرم وأريحا والخليل. كما أخطرت بهدم 18 منزلا ومنشأة في محافظات: رام الله والبيرة وسلفيت والخليل.