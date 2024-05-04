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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفير روسيا: ادعاءات الخارجية الأمريكية بشأن هجمات إلكترونية في أوروبا كاذبة

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى الامم المتحدة

 

صرح سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، بأن ادعاءات وزارة الخارجية الأميركية المتعلقة بتورط أجهزة المخابرات الروسية في هجمات إلكترونية في أوروبا هي" دعاية كاذبة"، مشيرا إلى أن هذا النشاط لواشنطن سيزداد حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

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وقال أنطونوف في معرض تعليقه على مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية، "نحن نعتبر مثل هذه التصريحات مثالاً آخر على دبلوماسية مكبرات الصوت ودليلاً على رغبة واشنطن التي لا توصف في اتهام روسيا بكل الخطايا المميتة، لقد قلنا للأمريكيين مراراً وتكراراً، إذا كانت لديكم أية شكوك، فيجب نقلها عبر القنوات الرسمية مع تقديم حقائق محددة وأدلة ملموسة".
وأوضح السفير، أن "السلطات الأمريكية ببساطة ليس لديها ما تثبته دعما لتلميحاتها (مزاعمها)".

وقال "من الواضح أن مثل هذه القصص الكاذبة الاستفزازية ستزداد حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية كما كان الحال في السنوات السابقة".

وشدد أنطونوف على أن "الدعاية الكاذبة والرفض الواضح للحوار المهني يقوضان أمن المعلومات الدولي".

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