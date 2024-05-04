حار نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد حتى الخميس المقبل وبالتزامن مع شم النسيم.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وحذرت الهيئة، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم السبت حتى الاثنين المقبل على شواطيء البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم | ساعة، وارتفاع الامواج من 2 إلى 3 متر، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية ونشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت العظمى والصغرى على المحافظات كالاتي:

القاهرة 31 18

الاسكندرية 25 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

الزقازيق 30 17

شرم الشيخ 34 23

بورسعيد 26 18

الاسماعيلية 32 17

دمياط 26 18

الفيوم 33 20

المنيا 34 19

بني سويف 33 20

اسيوط 34 20

سوهاج 36 22

قنا 38 25

الاقصر 38 24

أسوان 39 25

السويس 32 18