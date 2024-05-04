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حار نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حار نهارًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد حتى الخميس المقبل وبالتزامن مع شم النسيم.

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تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

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حار نهارًا.. الأرصاد تكشف عن طقس غدٍ السبت والقاهرة تتخطى الـ30 درجة

اضطراب حركة الملاحة البحرية 
وحذرت الهيئة، من اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم السبت حتى الاثنين المقبل على شواطيء البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم | ساعة، وارتفاع الامواج من 2 إلى 3 متر، وشبورة مائية على بعض  الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية ونشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم السبت 
وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت العظمى والصغرى على المحافظات كالاتي:
القاهرة 31 18
الاسكندرية 25 16
طنطا 30 17
شبين الكوم 31 17
الزقازيق 30 17
شرم الشيخ 34 23
بورسعيد 26 18
الاسماعيلية 32 17 
دمياط 26 18
الفيوم 33 20
المنيا 34 19
بني سويف 33 20
اسيوط 34 20
سوهاج 36 22
قنا 38 25
الاقصر 38 24
أسوان 39 25 
السويس 32 18  

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