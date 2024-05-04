دراسة تكشف أهمية فيتامينD على صحة الإنسان

يعمل فيتامينD على تعديل ميكروبيوم الأمعاء لتعزيز الاستجابة للعلاجات المناعية للسرطان، وذلك وفقًا لدراسة جديدة أجراها باحثون من معهد فرانسيس كريك ومعهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، "معهد مانشستر، جامعة مانشستر في المملكة المتحدة".



فيتامين D يلعب دورًا مهمًا في تعديل المناعة

تسلط نتائج الدراسة الضوء على العلاقة غير المفهومة بين فيتامينD، والاستجابات المناعية للسرطان عن طريق بكتيريا الأمعاء، وتشير إلى أن مستويات فيتامين D يُمكن أن تكون بمثابة عامل محدد محتمل للمناعة ضد السرطان ونجاح العلاج المناعي.

و يلعب فيتامين D دورًا مهما في تعديل المناعة بالإضافة إلى تشكيل ميكروبيوم الأمعاء، وميكروبيوم الأمعاء هو الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء، والتي تتمتع بتأثير كبير على الصحة، سواء بالإيجاب أو السلب.

فيتامينD ضد السرطان

بحثت الدراسات في دور المغذيات الدقيقة في المناعة ضد السرطان حيث تم ربطها بانخفاض معدل الإصابة بالأورام وانخفاض معدل الوفيات لأنواع عديدة من السرطانات وتحسين الاستجابة لعلاجات السرطان، ومع ذلك، لا يزال غير واضح، تأثير نشاط فيتامينDعلى نجاح العلاج المناعي للسرطان وما إذا كان هذا التأثير يشمل الجهاز المناعي.



ووجد إيفانجيلوس جيامبازولياس الباحث في معهد فرانسيس كريك ومعهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة وزملاؤه من خلال التلاعب الوراثي والغذائي في الفئران أن زيادة التوافر الحيوي لفيتامينD يؤدي إلى تغييرات في الميكروبيوم بطرق تفضل "العصوانيات الهشة" Bacteroidesfragilisوهي بكتيريا لاهوائية سالبة جرام موجودة في البشر والفئران.

وفقا لجيامبازولياس وزملائه، فإن الزيادة في العصوانيات الهشة عززت المقاومة المناعية للسرطان. علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أن هذه المناعة المتزايدة ضد السرطان يمكن نقلها إلى فئران أخرى عن طريق زرع البراز.

ووفقًا لكلية " تي إتش تشان" للصحة العامة في جامعة هارفردHarvard T.H. Chan School of Public Health فإن فيتامين D هو مادة مغذية نأكلها وهرمون تصنعه أجسامنا. وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور والاحتفاظ بهما، وكلاهما ضروري لبناء العظام، وخصوصًا للمرأة

علمًا أن بعض الأطعمة تحوي بشكل طبيعي فيتامينD؛ وتعد لحوم الأسماك الدهنية وزيوت كبد السمك أفضل مصادره.

وتوجد كميات أقل في صفار البيض، والجبن، وكبد البقر، ويتم تعزيز العديد من الأطعمة والمكملات الغذائية به مثل: "منتجات الألبان والحبوب".

بالإضافة إلى ذلك، يعد إنتاج فيتامينD في الجلد المصدر الطبيعي الأساسي له؛ ولكن العديد من النساء لديهن مستويات غير كافية لأنهم يعيشن في أماكن تكون فيها أشعة الشمس محدودة في الشتاء، أو لأن تعرضهن لأشعة الشمس محدود بسبب وجودهن داخل المنزل معظم الوقت.