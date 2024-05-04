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السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي

أسعار صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت في ضوء الاحداث الدولية الراهنة وما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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المستوردين: الدولة نجحت منذ توافر الدولار في إعادة استقرار الأسواق وتوفير السلع

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 3-5-2024


وترصد" بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الامريكي اليوم:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 47.89 جنيه للشراء، 48.02 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع
وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو  47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.

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