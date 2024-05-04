سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت

أسعار صرف الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت في ضوء الاحداث الدولية الراهنة وما يشهده العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد" بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار الامريكي اليوم:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 47.89 جنيه للشراء، 48.02 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.