الشرطة الرواندي يفوز على جرين بافالوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

تغلب فريق الشرطة الرواندي للكرة الطائرة على منافسه فريق بافالوز الزامبي بنتيجة 3ـ0، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها النادي الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهد اللقاء تفوقًا كبيرًا من جانب الشرطة الرواندي، ليحقق الفوز على منافسه في ظل الإرسال المتقن وحائط الصد والضربات الساحقة.

وتفوق الشرطة الرواندي في الشوط الأول بنتيجة 25-17، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-18، قبل أن يحسم الفريق الرواندي الشوط الثالث والمباراة لصالحه بنتيجة 25-11.

ومن جانبه أعرب المدير الفني للفريق الرواندي عن سعادته بعد الفوز على فريق جرين بافالوز الزامبي بنتيجة 3-0، مؤكدا أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على اللقب.

مولودية بو سالم التونسي يفوز على ولايتا ديشا

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي مولودية بو سالم التونسي على نظيره ولايتا ديشا الإثيوبي بنتيجة 3 - 0، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا التي ينظمها النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ونجح مولودية بو سالم التونسي في فرض سيطرة كاملة على المباراة طوال أشواطها الثلاثة، وقدم أداءً جيداً للغاية في ظل الدفاع القوي على الشبكة والضربات القوية الساحقة.

‏‎تقدم مولودية بو سالم التونسي في الشوط الأول بنتيجة 25 - 18، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 30 - 28، قبل أن يحسم المباراة لصالحه في الشوط الثالث بنتيجة 25 - 20.

وعقب المباراة عبر المدير الفني انور توغي لمولودية بو سالم التونسي عن سعادته بنتيجة المباراة مؤكدا أن فريقه نجح في التحكم في سير المباراة منذ الشوط الأول، واعتمد على اللعب السريع والضرب القوي والإعداد الجيد، مشيرًا إلى أن الفريق يخوض المباريات بكامل التركيز من أجل التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بالبطولة.

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