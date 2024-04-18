العربي وزهران يتأهلان إلى نهائيات كأس العالم للجمباز الفني الدوحة 2024

تأهل لاعب منتخبنا الوطني عُمر العربي إلى نهائيات منافسات جهاز الحلق خلال فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني ( الدوحة ) 2024

وحصل العربي علي المركز الثامن فى التصفيات علي جهاز الحلق و تأهل لنهائيات في بطولة كأس العالم الدوحة

كما تأهل بطل منتخبنا الوطني علي زهران إلى نهائيات منافسات جهاز الحلق خلال فعاليات بطولة كأس العالم

وجاء زهران فى المركز الخامس علي جهاز الحلق و تأهل لنهائيات في بطولة كأس العالم الدوحة

قدم لاعبي منتخب مصر أداء رائع خلال التصفيات والتأهل الي نهائيات البطولة غدًا الجمعة 19 إبريل بدولة قطر

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال و انسات في بطولة كأس العالم في الفترة من 17 حتي 20 إبريل الجاري المقامة حاليا فى العاصمة القطرية الدوحة ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب مصر للرجال:

علي زهران

أحمد المراغي

عمر العربي

محمد منتصر عفيفي

عمر الشبكي

مصطفي أحمد

المدرب:

الكابتن/عرفات أحمد

المدير الفني

الكابتن/ جمال مطر

ويمثل منتخب مصر للآنسات:

جني محمود

جودي عبدالله

شمس علي

المدربة:

الكابتن/ رضوي الجوهري

المدير الفني

الكابتن/ زكريا غالب

وكانت مصر نظمت مؤخراً النسخة الأولي لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 حتى 18 الماضي بينما استضافت ألمانيا النسخة الثانية وبعدها اذربيجان ثم ختام السلسلة فى دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024