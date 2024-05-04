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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

يتصدر فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024 برصيد 38 نقطة، ويأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة في الترتيب.

 

ونجح فريقا المقاولون والاتحاد السكندري في استعادة سكة الانتصارات في الدوري المصري الممتاز علي حساب زد وبلدية المحلة بالترتيب.

 

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز المقاولون والاتحاد السكندري بافتتاح الجولة الـ 21 كالتالي.. 

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز
1- بيراميدز  38 نقطة
2- المصري البورسعيدي 34 نقطة
3- زد اف سي 33 نقطة
4- الاتحاد السكندري  32 نقطة
5- إنبي  29 نقطة
6- الجونة 28 نقطة
7- سموحة  28 نقطة
8- طلائع الجيش  28 نقطة
9- مودرن فيوتشر  26 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة
11- الأهلي  24 نقطة
12- الزمالك 24 نقطة
13- الإسماعيلي  19 نقطة
14- بلدية المحلة  19 نقطة
15- البنك الأهلي  18 نقطة
16- المقاولون العرب  15 نقطة
17- فاركو  13 نقطة
18- الداخلية  11 نقطة

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