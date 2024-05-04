حزب الله يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له، اليوم السبت، عن ملخص عملياته التي استهدف فيها موقعين للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.



وأوضح" حزب الله" في بيانه، أنه نفّذ أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفوا الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا وأصابوها إصابة مباشرة، وفي القطاع الغربي استهدفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية".

من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 10 بلدات في جنوب لبنان حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات كفركلا، مركبا، الخيام، وفي القطاع الأوسط قصفوا بنت جبيل، مارون الراس، عيترون، عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي قصفوا بلدات علما الشعب، وحامول، ووادي حسن.

هذا وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام)، في بيان لها عن إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع وثكنات الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.