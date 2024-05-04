عاجل
حزب الله يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلًا شمال طولكرم فجر اليوم
السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

حزب الله
حزب الله

 

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيانٍ له، اليوم السبت، عن ملخص عملياته التي استهدف فيها موقعين للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
 

وأوضح" حزب الله" في بيانه، أنه نفّذ أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفوا الأجهزة التجسسية في موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا وأصابوها إصابة مباشرة، وفي القطاع الغربي استهدفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي عند نقطة ‏السروات مقابل بلدة يارون بالأسلحة الصاروخية".
من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي 10 بلدات في جنوب لبنان حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات كفركلا، مركبا، الخيام، وفي القطاع الأوسط قصفوا بنت جبيل، مارون الراس، عيترون، عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي قصفوا بلدات علما الشعب، وحامول، ووادي حسن.
هذا وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب القسام)، في بيان لها عن إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع وثكنات الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.

مواد متعلقة

خالد أبو بكر: حرب غزة كشفت وفضحت الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم (فيديو)

"حماس" تعلن توجه وفدها للقاهرة بروح إيجابية للتوصل إلى صفقة تنهي الحرب على غزة

توفيق عكاشة: حرب غزة إرهاصات لمعركة هرمجدون.. وملوك اقتصاد الأرض يستعدون لجني الثروات

جانب من دمار القصف الإسرائيلي الذي لحق بمراكب الصيادين في ميناء غزة.. شاهد

الأمم المتحدة: نشعر بالصدمة إزاء مقتل الصحفيين في حرب إسرائيل على غزة

عبور 237 شاحنة مساعدات مصرية قطاع غزة عبر معبر رفح البري
الجريدة الورقية