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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الفنان الفلسطيني كامل الباشا يكشف تفاصيل مشاركته في “دواعي السفر” (فيديو)

الفنان الفلسطيني
الفنان الفلسطيني كامل الباشا

أكد الفنان الفلسطيني كامل الباشا، أن مشاركته في الدراما المصرية بمسلسل “دواعي السفر”، وتجسيد شخصية القبطان إبراهيم، مختلف عما قدمه في مسيرته المهنية بأكملها، موضحًا: “شخصية خفيفة، ودمها خفيف، بتعيش صعوبات كثيرة، لذلك هي تجربة ثرية بالنسبة لي”.

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وأضاف خلال حواره مع برنامج “صباح جديد” الذي يعرض على فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الخميس، أنه تربى على اللهجة المصرية منذ صغيره، لذلك إتقانها ليس صعبًا، مؤكدًا ان مصر لها بصمة قوية في مشواره الفني.

أريد توصيل معاناة الفلسطينيين للعالم 

وأكد استحاله تخليه عن كونه فلسطينيًا، مضيفًا: “مجرد كوني فلسطيني في مسلسل دواعي سفر المصري، بيفكر الناس بالقضية الفلسطينية، واللي أنا بعمله هو اللي بيعمله أي فلسطيني أنه بيخدم قضيته الإنسانية، ويحاول أنه يكون مخلص لها بكل الطرق الممكنة، وأنا كفنان بخدم قضيتي من خلال الأعمال اللي بشارك فيها”.

وقال إن القضية بالنسبة له كفلسطيني، أن معاناة الشعب توصل للعالم، وأنهم يفهموا أن الشعب ده حقه يعيش حر، وأي سيناريو لعمل بيخدم الإطار ده، بتشجع ليها وببذل فيها كل الجهد المطلوب.

أبطال مسلسل دواعي السفر 

مسلسل دواعي السفر، من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزي وأحمد فاضل وأيمن الشيوي، وياسمين سمير، وتأليف وإخراج محمد ناير.

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