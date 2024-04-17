الرئاسة الفلسطينية: استقرار فلسطين المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تصريحات مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة حول حصول فلسطين على العضوية الكاملة لا ترقى للمواقف الأمريكية التي تتحدث عن حل الدولتين.

إقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس

وأضافت أن تجسيد إقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية هو الطريق الوحيد لإنهاء الحروب المستمرة التي تعانيها المنطقة، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".

استقرار المنطقة

وتابعت أن استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم.

مصر تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط

جدير بالذكر أن السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال سابقا إنّ لقاء الرئيس السيسي ورئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، من اللقاءات المهمة التي استضافتها القاهرة منذ عدة أشهر، مؤكدًا أن التنسيق المصري الروسي في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية له أهمية كبرى.

الأمن القومي المصري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أنّ اللقاء أمس تناول عدة قضايا تمس المصالح المصرية والأمن القومي المصري، سواء عن الأوضاع في غزة أو التطورات الإقليمية على ضوء العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق ثم رد طهران منذ يومين على الأراضي الإسرائيلية.

وأشار إلى الجهد الذي تبذله مصر من خلال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية من أجل الحيلولة دون تفاقم النزاعات وتدهور الأوضاع في ضوء العدوانية الشرسة للاحتلال الإسرائيلي والتي تجسدت في عدوانه على قطاع غزة، ومحاولاته المحمومة منذ 7 أكتوبر لجر حزب الله وإيران لحرب إقليمية.