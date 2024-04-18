الأندية السعودية تحتج على قرار تأجيل مباراة الهلال والأهلي

احتجت الأندية السعودية " الأهلي و النصر و الاتحاد " على قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتأجيل مباراة الهلال والأهلي في بطولة الدوري السعودي.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي تأجيل مباراة الهلال والأهلي لأكثر من 3 أسابيع لتقام يوم 6 مايو المقبل، بسبب تأجيل مباراة الهلال والعين لمدة 24 ساعة في دوري أبطال آسيا.

وقرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباراة الهلال والعين لمدة 24 ساعة لتقام أمس الأربعاء بدلا من الثلاثاء الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية وظروف الطقس السيئة التي ضربت الإمارات.

الاتحاد والنصر يحتجان على قرار تأجيل المباراة

وأعلن نادي الاتحاد السعودي في بيان رسمي أمس احتجاجه على قرار تأجيل مباراة الهلال والأهلي وأن هذا يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه طلب من قبل تأجيل احدى المباريات بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية إلا أن الاتحاد السعودي رفض.

كما أعلن النصر رفضه قرار تأجيل المباراة، مستندًا إلى رفض الاتحاد تأجيل احدى مباريات الفريق هذا الموسم، وأعلن الأهلي أيضًا رفضه القرار مؤكدًا أن الاتحاد لم يأخذ رأيه قبل الإعلان عنه بشكل رسمي.



موعد مباراة الإياب بين الهلال والعين



يستضيف الهلال نظيره العين، في مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان قد خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أمام مضيفه العين الإماراتي، برباعية مقابل هدفين، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.



وسجل رباعية العين، سفيان رحيمي “3 أهداف”، في الدقيقة 6 و26 و38، وكاكو في الدقيقة 56، فيما أحرز ثنائية الهلال، مالكوم في الدقيقة 49 وسالم الدوسري في الدقيقة 78.

وأقيمت مباراة الهلال السعودي ضد العين، في استضافة الفريق الإماراتي على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.



3 أرقام قياسية حطمها سفيان رحيمي



الأول: سجل رحيمي هاتريك في مرمى الهلال السعودي، مما يجعله أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في بطولة دوري أبطال آسيا منذ عام 2013.

الثاني: الهاتريك الذي سجله رحيمي هو الأول لفريق العين في بطولة دوري أبطال آسيا منذ نفس العام، مما يعكس التألق الفردي والجماعي للفريق.

الثالث: بفضل هاتريك رحيمي، أصبح العين أول فريق يسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول ضد الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان تمكن الدولي المغربي سفيان رحيمي نجم فريق العين الإماراتي من قيادة فريقه لتحقيق إنجاز كبير بالفوز على الهلال السعودي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أُقيمت في استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل سفيان رحيمي ثلاثة أهداف رائعة في الشوط الأول من المباراة، في الدقائق 6 و26 و38، ليمنح فريقه تقدمًا مهمًا بثلاثية نظيفة.

ورغم هدف مالكوم دي أوليفيرا للهلال في الشوط الثاني، إلا أن "كاكو" تمكن من تسجيل الهدف الرابع للعين في الدقيقة 56.