سفيان رحيمي يحطم 3 أرقام قياسية بعد "هاتريك" الهلال

تمكن الدولي المغربي سفيان رحيمي نجم فريق العين الإماراتي من قيادة فريقه لتحقيق إنجاز كبير بالفوز على الهلال السعودي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أُقيمت في استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل سفيان رحيمي ثلاثة أهداف رائعة في الشوط الأول من المباراة، في الدقائق 6 و26 و38، ليمنح فريقه تقدمًا مهمًا بثلاثية نظيفة.

ورغم هدف مالكوم دي أوليفيرا للهلال في الشوط الثاني، إلا أن "كاكو" تمكن من تسجيل الهدف الرابع للعين في الدقيقة 56.

3 أرقام قياسية حطمها سفيان رحيمي

الأول: سجل رحيمي هاتريك في مرمى الهلال السعودي، مما يجعله أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في بطولة دوري أبطال آسيا منذ عام 2013.

الثاني: الهاتريك الذي سجله رحيمي هو الأول لفريق العين في بطولة دوري أبطال آسيا منذ نفس العام، مما يعكس التألق الفردي والجماعي للفريق.

الثالث: بفضل هاتريك رحيمي، أصبح العين أول فريق يسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول ضد الهلال السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا.