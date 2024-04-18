موعد مباراة العودة بين الهلال السعودي والعين الإماراتي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أمام مضيفه العين الإماراتي، برباعية مقابل هدفين، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل رباعية العين، سفيان رحيمي “3 أهداف”، في الدقيقة 6 و26 و38، وكاكو في الدقيقة 56، فيما أحرز ثنائية الهلال، مالكوم في الدقيقة 49 وسالم الدوسري في الدقيقة 78.

وأقيمت مباراة الهلال السعودي ضد العين، في استضافة الفريق الإماراتي على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.



موعد مباراة الإياب بين الهلال والعين

ويستضيف الهلال نظيره العين، في مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.