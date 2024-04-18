عاجل
الدفاع المدني ينتشل 11 شهيدًا بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات عاجل.. غارات إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام بجنوب لبنان زلزال بقوة ٦.٣ درجة يضرب غرب اليابان
الخميس 18 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة العودة بين الهلال السعودي والعين الإماراتي

الهلال والعين
الهلال والعين

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، أمام مضيفه العين الإماراتي، برباعية مقابل هدفين، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل رباعية العين، سفيان رحيمي “3 أهداف”، في الدقيقة 6 و26 و38،  وكاكو في الدقيقة 56، فيما أحرز ثنائية الهلال، مالكوم في الدقيقة 49 وسالم الدوسري في الدقيقة 78.

وأقيمت مباراة الهلال السعودي ضد العين، في استضافة الفريق الإماراتي على أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد.


موعد مباراة الإياب بين الهلال والعين
ويستضيف الهلال نظيره العين، في مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

الجريدة الورقية