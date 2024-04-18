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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. 3 مباريات في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز

درع الدوري المصري
درع الدوري المصري الممتاز

تستكمل اليوم منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي تشهد إقامة 3 مواجهات مهمة ترصدها لكم بوابة الوفد في السطور التالية:

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تشكيل البنك الاهلى وطلائع الجيش المتوقع في الدوري المصري

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موعد مباراة الداخلية وانبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد ..

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض مواجهة مهمة ضد الاتحاد السكندري على ملعب ستاد المقاولون العرب لحساب الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، كما ستنقل عبر قناة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق محمد الشاذلي.

الإسماعيلي ضد زد إف سي ..

يستقبل فريق الإسماعيلي ضيفه زد إف سي في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم على ملعب استاد الإسماعيلية، لحساب الجولة 18 من الدوري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الإسماعيلية، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD بصوت المعلق محمد عفيفي.

مودرن فيوتشر ضد فاركو ..

يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لاستقبال مباراة مودرن فيوتشر ضد فاركو والتي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس لحساب الجولة 18.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستنقل عبر شاشة ON Time Sports 2 HD بصوت المعلق محمد الغياتي.

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