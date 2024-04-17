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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الداخلية وانبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي فريقا إنبي بنظيره الداخلية، اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويحتل نادي إنبي المركز 2 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب الصدارة نادي بيراميدز.

 

وخاض النادي البترولي 17 لقاء في مسابقة الدوري هذا الموسم، بواقع 8 انتصارات، و4 تعادلات، و5 هزائم.

 

على الجانب الآخر، يقبع نادي الداخلية في المركز 18 والآخير في مسابقة الدوري المصري برصيد 9 نقاط، حيث خاض 16 لقاء، بواقع فوز وحيد، و6 تعادلات، و9 هزائم.

 

موعد مباراة إنبي والداخلية

ينطلق لقاء إنبي والداخلية اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة إنبي والداخلية

تمتلك مجموعة قنوات «أون تايم سبورت» الحقوق الحصرية والناقلة لبطولة الدوري المصري، وتم إسناد اللقاء إلى قناة «أون تايم سبورت2».

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