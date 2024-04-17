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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل البنك الاهلى وطلائع الجيش المتوقع في الدوري المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

يخوض فريق البنك الأهلي مباراة أمام نظيره طلائع الجيش، فى المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

تشكيل البنك الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إسحاق يعقوبو، محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: أحمد سعيد، محمد فتحي، محمود سيد.

خط الهجوم: محمد بسيوني، فادي فريد، موسى دياورا.


تشكيل فريق طلائع الجيش لمواجهة البنك الأهلي
حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف، خالد سطوحي، الزناري، حسن مجدي.

خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، عبدالرحمن شيكا.

خط الهجوم: محمد الصباحي، جون أنتوي، أحمد سمير.

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