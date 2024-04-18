باوتشر: 400 ألف خريج من البطولة الدولية للبرمجة ICPC

أعرب الدكتور وليام بيل باوتشر رئيس المؤسسة والمدير التنفيذى للبطولة الدولية للبرمجة ICPC، عن سعادته بإقامة المسابقة في مصر وخصوصاً في مدينة الأقصر، مشيراً إلى أن المسابقة تكون بين طلاب الجامعات وهي مقسمة على 4 مراحل، بين مجموعة من الفرق بهدف تعلم البرمجة لخلق أنظمة دقيقة.

أضاف باوتشر أن المسابقة تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي من أبطال المسابقة.

تابع باوتشر أن العمل في مجموعات صغيرة والمنافسة تساعد على الحصول على مجتمع أفضل، الطلاب يقدمون حلول لحل مشاكل المجمتع.

أشار إلى أن الطلاب يعملون لصالح مجتمعاتهم، والأجيال القادمة، البطولة بها 400 ألف خريج على مدار 50 عام مضت

أوضح أن أفضل 100 خريج أصبح لديهم شركات ناشئة وهو ما تسعى له شركة هواوي تكنولوجي الراعي الرسمي للبطولة من خلال نقل الأبحاث إلى ساحة الأعمال.

نصح باوتشر الطلاب بمعرفة ما يمكن عمله وكيفية عمله وسيقدم لمن.