نائب رئيس جامعة عين شمس تعقد اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع

عقدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر أبريل الجاري.

جاء ذلك بحضور اللواء حسام الشربيني أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جبهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي مستهل الجلسة قدمت التهنئة لانضمام الأعضاء الجدد لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس.

نائب رئيس جامعة عين شمس تناقش جدول الأعمال

اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع في جامعة عين شمس

وأدارت نائب رئيس جامعة عين شمس الجلسة وناقشت جدول الأعمال، وعرض القرارات الخاصة بالمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسة 20 مارس 2024.

واستعرضت نائب رئيس جامعة عين شمس جهود تحالف الأقاليم فى إطلاق عدد من القوافل التنموية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا.

ويضم التحالف جامعات "عين شمس والقاهرة و حلوان و الأزهر وبنها"، ونوهت نائب رئيس جامعة عين شمس عن عدد من الأنشطة والفعاليات المرتقبة.

كما استعرض الوكلاء الأنشطة والفاعليات التي تمت داخل وخارج كلياتهم.

وعرضت الجلسة التقارير المقدمة عن القوافل التى تم تنظيمها لمختلف قرى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة وكذالك الفاعليات الخاصة بخدمة المجتمع داخل كليات جامعة عين شمس وأنشطة وحدة إدارة الأزمات والكوارث، وورش العمل والندوات التى تمت ببعض الكليات.

وأكدت نائب رئيس جامعة عين شمس الالتزام بتنفيذ الأجندة الموضوعة لخطة القطاع وتعاون جميع الكليات.

ويعتبر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس أحد القطاعات الهامة والتى تسهم في استيفاء متطلبات منظومة العملية التعليمية وتضمن جودة الأداء بالكلية والجامعة.

ويحرص قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع من خلال العديد من الأنشطة والفاعليات.

ويقدم قطاع خدمة المجتمع العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.