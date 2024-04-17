ندوة توعوية عن مرض التوحد بطب عين شمس

أقامت كلية الطب جامعة عين شمس ندوة توعوية عن مرض التوحد (الذاتوية) للتوعية بالمرض ومخاطر الإصابة به تزامنًا مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد الذي حددته الأمم المتحدة والذى يوافق الثاني من أبريل.

جاء ذلك في إطار حرص كلية الطب جامعة عين شمس على المساهمة في التوعية المجتمعية بالأمراض المنتشرة في المجتمع.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور علي الأنور عميد كلية طب عين شمس والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتورة نيفين النحاس رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بالكلية.

محاضرات طب عين شمس عن التوحد

قدمت الدكتورة منى محمود الشيخ استاذ المخ والأعصاب الطب النفسي، والدكتور هبة حامد الشهاوي استاذ الطب المخ والأعصاب والطب النفسي بالكليه عدداً من المحاضرات التوعوية حول المرض ، تم خلالها

استعراض الأسباب والأعراض التشخيصية للمرض والعلامات التحذيرية التي تنبأ باحتمالية وجود مرض التوحد لدي الأطفال.

كما تضمنت المحاضرات في ندوة طب عين شمس عرض لجميع الطرق التشخيصية والعلاجية الهامة.

شهد ندوة طب عين شمس عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والطلاب والعاملين بالكلية والذبن شاركوا بالأسئلة والاستفسارات عن هذا المرض والتحديات التي تواجه المصابين به.

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمى للصوت

وتزامناً مع اليوم العالمى للصوت، نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية باليوم العالمي للصوت في والذي يوافق ١٦ أبريل من كل عام ، فى إطار حرص الكلية علي نشر و تعزيز الوعي الصحي للمجتمع.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور علي الانور عميد كلية زب عين شمس، والدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتورة لبنى محمد سالم الفقى رئيس قسم الأنف و الأذن و الحنجرة .

وتناولت الاحتفالية التوعية بأهمية الصوت وكيفية الحفاظ عليه و تدريب الصوت على الكلام والغناء.

كما تم التطرق إلى عملية إصدار الصوت عند الإنسان وعرض فيديو يبين علاقة التنفس و إصدار الهواء والصوت عند الإنسان.

قام بتنظيم الاحتفالية وإدارتها الدكتورة نيرفانا جمال الدين حافظ أستاذ ورئيس وحدة أمراض التخاطب بكلية الطب جامعة عين شمس.

وشارك في الاحتفالية الدكتورة علياء خضر، والدكتورة نهلة رفاعي الاساتذة المتفرغين بالوحدة إلى جانب عدداً من المهتمين بأمراض الصوت و الحنجرة والعاملين في المجال .

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم كل من الدكتور محمد ناصر قطبى الأستاذ المتفرغ بقسم التخاطب الدكتور محمد بركة الأستاذ المتفرغ بقسم التخاطب.