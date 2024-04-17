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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

سلسلة ورش عمل لوحدة ضمان الجودة بألسن عين شمس

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

نظمت وحدة ضمان الجودة في كلية الألسن جامعة عين شمس ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقاعة المؤتمرات بالكلية لنشر الوعي بأهمية التخطيط الاستراتيجي والمشاركة في التحليل البيئي الرباعي للكلية. 

وحضر ورشة عمل ألسن عين شمس ما يقرب من 60 عضوا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

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جاء ذلك برعاية وحضور الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس في إطار إعداد كلية الألسن لخطتها الاستراتيجية الجديدة 2024-2029. 

خطة ألسن عين شمس

وتحدثت عميد كلية ألسن عين شمس عن ما حققته كلية الألسن من أولويات خطتها الاستراتيجية السابقة على مستوى تطوير البرامج والمقررات وربطها بمتطلبات سوق العمل والاعتماد البرامجي وتطوير البنية التحتية للكلية والتحول الرقمي لخدمات الكلية والاهتمام بالابتكار وريادة الأعمال في إطار تحقيق رؤية جامعة عين شمس ورسالتها ورؤية مصر 2030. 
وتحدثت الدكتورة هند أسعد، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية عن مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية ومكوناتها ومستوى المشاركة في استبانات التحليل البيئي الرباعي.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفاعليات التي تنظمها وحدة ضمان الجودة ولجانها الفرعية للإعداد للخطة الاستراتيجية الجديدة حيث تم تنظيم لقاء بتاريخ 28 يناير 2024 مع ممثلين من اتحاد الطلاب لاستطلاع رأيهم عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وإعداد فيديوها تعريفية للطلاب عن طريق الميديا سنتر فضلا عن إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع أرباب الأعمال على هامش يوم التوظيف بتاريخ 19 ديسمبر 2023 ومع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باقسام الكلية المختلفة بتاريخ 20 و21 و28 فبراير 2024.

ونظمت وحدة ضمان الجودة ورشة عمل  بتاريخ 25 فبراير 2024 بقاعة الترجمة الفورية مع أعضاء الجهاز الإداري في كلية ألسن عين شمس للتوعية بمراحل إعداد الخطة الاستراتيجية وأهمية المشاركة في استبانات التحليل البيئي الرباعي ومناقشة مقترحاتهم بشأن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

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