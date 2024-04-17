شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم إلكترونيًا في المدارس المصرية اليابانية منذ أمس الثلاثاء 16 أبريل 2024 ويستمر لمدة 15 يومًا.

شروط المدارس المصرية اليابانية