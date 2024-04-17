شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية 2024
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.
وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم إلكترونيًا في المدارس المصرية اليابانية منذ أمس الثلاثاء 16 أبريل 2024 ويستمر لمدة 15 يومًا.
شروط المدارس المصرية اليابانية
- تقدم طلبات التقديم في المدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة.
- سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس، وفي حالة وجود أماكن متاحة في بعض الصفوف الأعلى يفتح باب التقدم على هذه الأماكن في مدارس محدد فقط.
- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية.
- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام 2024 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي: التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سناً. والتنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.
- التقدم ورقياً للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بجميع المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة بوزارة التربية والتعليم وليس بوحدة إدارة المدارس لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن.
- لا تقدم خدمة توصيل الطلاب أو وجبات غذائية على مستوى المدارس المصرية اليابانية.
- يجب توقيع ولى الأمر على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد بالمدارس المصرية اليابانية وكل اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله لاستمارة التقدم الالكترونية، وفى حال رفض ولى الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالي.
- في حال وجود مشكلة في نقل الملف الإلكترونى للطفل من المدرسة المقيد بها قبل القبول في المدارس المصرية اليابانية تقع المسئولية الكاملة على ولى الأمر وفى حال عدم حل المشكلة في خلال 15 يومًا من تاريخ المطالبة الرسمية، سيتم رفض الملف والانتقال للطفل التالى في قائمة الانتظار دون الرجوع لولى الأمر ودون أدنى مسئولية على المدارسة ولعدم ضياع الفرصة على الطفل التالي.
- في حال فتح باب التقدم لمراحل تعليمية أعلى من المستوى الأول لرياض الأطفال، يشترط موافاة المدرسة ببيان قيد معتمدة بخاتم النسر من الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة المقيد بها التلميذ يفيد بقيد التلميذ بها بشرط أن تكون المدرسة رسمية لغات أو خاصة لغات أو عائد من الخارج بإفادة معتمدة بخدمة تعليمية لغات معتمدة من جهات الاختصاص لاعتماد الشهادات من خارج مصر، وتعد أي إفادة مخالفة لذلك هي والعدم سواء.