أول رد من أيمن يونس بعد فيديو احتفاله بفوز الزمالك على الأهلي

كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق، حقيقة الفيديو الاحتفالي الذي ظهر فيه يحتفل بفوز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مباراة القمة الأخيرة التي جمعتهما في الدوري المصري الممتاز.

وقال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "فيديو احتفالي بفوز الزمالك في القمة فُسر بشكل خاطئ، راهنت سيف زاهر قبل انطلاق المباراة على أن الزمالك سيكسر الرقم السلبي الذي لُحق به في الدوري خلال تلك المواجهة وهذا ما حدث لذلك فرحتي كانت تلقائية، وأحب كرة القدم بعيدا عن التعصب، ونبتعد عن العُقد".

وتابع: "سط ملعب الزمالك أصبح به العديد من اللاعبين الذين يجيدون كرة القدم، والتعامل بعقلهم في الملعب وموتيابا لاعب ذكي جدا ونجح في غلق جبهة علي معلول".

وواصل: "دونجا قدم مباراة غير عادية أمام الأهلي ولم يحصل على حقه بشكل كامل، ومارسيل كولر مدير فني بدرجة عنيد وأحيانا العند لا يفيد وهذا ما حدث مع كولر في القمة".

وزاد: "محمد صلاح قيمة كبيرة وكذلك التوأم حسام وإبراهيم يجب غلق كل الخلافات وإنهائها في الغرف المغلقة، من أجل منتخب مصر".

وأردف: "توزيع المناصب في المنظومة الرياضية بمصر بناء على الألوان يتم التقسيم إلى أهلي وزمالك نريد مسؤولين لديهم الخبرة حتى لو جميعهم من الصعيد".

واختتم: "لم أفكر حتى الآن في الترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة والأمر يتوقف على المجلس الذي سيكون معي".