متاح الآن| رابط التقديم في مدارس المصرية اليابانية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي المخصص للتقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم في المدارس المصرية اليابانية بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 ولمدة 15 يومًا.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عقد مقابلات للأطفال المقبولين بشكل مبدئي في المدارس المصرية اليابانية على أن يكون اجتياز تلك المقابلة شرطا أساسيًا للقبول بشكل نهائي.

رابط تقديم المدارس المصرية اليابانية 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني للتقديم في المدارس المصرية اليابانية للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال في جميع أنحاء الجمهورية.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2024 من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فحسب وفق الشروط وقواعد السن.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن التقديم في المدارس المصرية اليابانية يتم بشكل إلكتروني فقط ولا تقبل أية طلبات يدوية تقدم مباشرة للمدرسة.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور الراغبين في تقديم أطفالهم في المدارس المصرية اليابانية إلى سرعة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة.

للتقديم لطفلك الآن ولمدة أسبوعين في في المدارس المصرية اليابانية بجميع المحافظات من خلال الرابط الرسمي (اضغط هنا).



التوسع في المدارس المصرية اليابانية

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التوسع في المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة والاستفادة بشكل أكبر من أنشطة التوكاتسو في المدارس المصرية.

وبلغ إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية حتى العام الدراسي الجديد 51 مدرسة في 26 محافظة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتعد المدارس المصرية اليابانية تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم بمصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

وتعتمد الدراسة في المدارس المصرية اليابانية على نظام اليوم الدراسي الكامل، وإجراء أنشطة التوكاتسو اليابانية لبناء شخصية الطفل بشكل سوي وإكسابه المهارات اللازمة.

وتدرس المدارس المصرية اليابانية المناهج الدراسية المصرية الجديدة باللغة الإنجليزية، وبالاعتماد على تطبيق أنشطة توكاتسو.